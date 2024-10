M4-Macs: Apple bricht endlich das Schweigen – „aufregende Woche voller Ankündigungen“

Ein klassisches Apple-Event wird es zu den neuen Macs mit M4-Chip nunmehr definitiv nicht geben, der iPhone-Hersteller hat stattdessen etwas anderes vor. Offiziell macht dies nun Greg Joswiak von Apple, seines Zeichens Senior Vice President Worldwide Marketing beim iPhone-Hersteller.

Apple verspricht vorab neue Macs

Apple hat noch etwas vor in diesem Jahr. Doch für die anstehenden Produktankündigungen entscheidet man sich in Cupertino jetzt gegen ein reguläres Apple-Event. Feiern möchte man die neuen Macs aber dennoch. Doch wie? Die Ehre der Ankündigung kommt Greg Joswiak zugute, der bei Apple im Vorstand sitzt und verantwortlich für das weltweite Produktmarketing ist. In einem Post auf X, vormals Twitter, deutet er jetzt ein ganzes Feuerwerk an neuen Macs an:

Ein spezielles Datum nennt er nicht, spricht hingegen von einer „aufregenden Woche voller Ankündigungen“. Demnach wird sich Apple nicht auf einen einzigen Tag beschränken, sondern mehrere Produkte an verschiedenen Tagen vorstellen. Eine Marketing-Taktik, auf die man bereits in den Jahren zuvor immer mal wieder zurückgriff.

Starten wird man am Montag, dem 28. Oktober. Spätestens bis zum Mittwoch, dem 30. Oktober, sollte man dann durch sein. An selbigem Tag hat Apple nämlich eine Reihe von Journalisten und Influencern zum Hands-on nach Kalifornien geladen.

Erwartet werden insgesamt drei aktualisierte Rechner-Serien. Alle werden mit Apples M4-Chip ausgestattet, von dem es auch wieder leistungsgesteigerte Versionen geben wird. Im Moment verbaut Apple allein die reguläre Variante, die man erstmals mit dem iPad Pro im Frühjahr vorstellte. Mit folgenden Macs ist zu rechnen:

MacBook Pro M4: Apple wird ein Einsteiger-Gerät mit 14 Zoll und M4-Chip zeigen, aber auch die höherwertigen MacBook-Pro-Modelle mit M4 Pro und M4 Max in 14 und 16 Zoll.

Apple wird ein Einsteiger-Gerät mit 14 Zoll und M4-Chip zeigen, aber auch die höherwertigen MacBook-Pro-Modelle mit M4 Pro und M4 Max in 14 und 16 Zoll. iMac M4: Der neue iMac bekommt nur den einfachen M4 und wird auch weiterhin nur mit einem 24-Zoll-Display angeboten. Einen größeren iMac gibt es auch 2024 nicht.

Der neue iMac bekommt nur den einfachen M4 und wird auch weiterhin nur mit einem 24-Zoll-Display angeboten. Einen größeren iMac gibt es auch 2024 nicht. Mac mini M4: Der kleinste und günstigste Mac soll ein neues kompaktes Design erhalten, angelehnt an das Apple TV. Bei den Chips stehen der M4 und der M4 Pro zur Auswahl.

Bei allen neuen Macs wird Apple Berichten zufolge mindestens 16 GB statt wie bisher 8 GB an Arbeitsspeicher verbauen. Dies sorgt für eine bessere Leistung, nicht zuletzt im Hinblick auf „Apple Intelligence“. Die KI kommt zwar auch mit 8 GB zurecht, doch perspektivisch dürfte das Feature in den kommenden Jahren immer leistungshungriger werden. Mit einem Minimum von 16 GB RAM ist man dann gut gerüstet. In den Handel gelangen die neuen Macs dann wohl am Freitag, dem 1. November.

Software-Updates und Börsenzahlen

Doch die Woche beinhaltet für Apple und die Kundinnen und Kunden noch mehr Neuigkeiten. So werden für Montag gleichfalls die Software-Updates auf iOS 18.1, iPadOS 18.1 und macOS Sequoia 15.1 erwartet. Für Donnerstag stehen dann noch Apples Quartalsergebnisse der Monate Juli bis September an.

