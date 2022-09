Gaming auf dem Smartphone hat ein Problem. Der Touchscreen kann mit einem richtigen Controller wie bei PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch einfach nicht mithalten. Ein neues Gerät von Razer verwandelt euer Handy jetzt aber schnell in eine Spielekonsole.

Smartphone-Controller gibts jetzt auch fürs iPhone

Mit dem Razer Kishi V2 wird euer Handy zu einer Spielekonsole. Der Controller ist bereits seit Juni für Android-Smartphones verfügbar. Jetzt können aber auch Gamer mit iPhone zugreifen. Laut der Website ist das Gerät zu jedem iPhone ab iOS 15.4 kompatibel. Der Preis liegt bei 119 Euro, mittlerweile gibt es den Controller aber schon etwas günstiger (bei Amazon ansehen).

Der Razer Kishi V2 funktioniert dabei folgendermaßen: Ihr könnt ganz einfach euer iPhone in den ausziehbaren Controller einfügen und schon kanns losgehen. Der Controller folgt dabei dem Tastenlayout der Xbox. Zusammengeklappt soll der Controller dann aber auch in eure Hosentasche passen, sodass ihr ihn wie etwa bei der Nintendo Switch überall hin mitnehmen könnt (Quelle: Razer).

Welche Spiele könnt ihr mit dem iPhone-Controller zocken?

Mit dem Razer Kishi V2 seid ihr allerdings nicht nur Mobile-Games beschränkt. Razer gibt hier an, die größten Streaming-Apps zu unterstützen, damit euch die Welt der PC- und Konsolenspiele offensteht. Ein Beispiel dafür ist der Xbox Game Pass. Die meisten Spiele werden hier mithilfe von Cloud Gaming unterstützt. In der Zukunft will Microsoft auch Spiele wie Call of Duty oder Diablo in den Game Pass aufnehmen. Ob diese auch über Cloud Gaming verfügbar sein werden, ist allerdings noch unklar.

Wir konnten den Razer Kishi V2 für Android-Smartphones bereits testen. Hierbei sind besonders das Tastenlayout, die Präzision der Analog-Sticks und die Ergonomie des Controllers positiv aufgefallen. Auf der anderen Seite ist er nicht mehr so kompakt wie der Vorgänger und er reduziert die Ladegeschwindigkeit des eingesteckten Smartphones.