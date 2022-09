Samsung hat kürzlich neue Falt-Handys vorgestellt und dafür seine Software optimiert. Davon profitieren jetzt auch Besitzerinnen und Besitzer älterer Modelle, die ein Software-Update erhalten. Die Smartphones werden damit ordentlich aufgewertet.

Samsung verteilt neues Software-Update

Erst kürzlich wurde bekannt, dass Samsung seine Galaxy-S-Smartphones mit einem Software-Update um neue Funktionen erweitert und viele Verbesserungen einführt. Zunächst ist das Update für die Galaxy-S22-Handys geplant, später folgen weitere Modelle wie das Galaxy S21. Jetzt gibt es noch mehr. Denn Samsung wird den älteren Falt-Handys wie dem Galaxy Z Fold 2, Galaxy Z Fold und Galaxy Z Flip die neuen Features des Galaxy Z Fold 4 und Galaxy Z Flip 4 spendieren (Quelle: SamMobile).

Mit dem Galaxy Z Fold 4 wurde One UI 4.1.1 eingeführt, welches auf Android 12L basiert, das wiederum für Geräte mit großen Displays optimiert ist. Samsung hat aber noch zusätzlich eine Taskleiste eingeführt, mit der das Multitasking viel einfach genutzt werden kann. Generell wurde bei der neuen Version darauf geachtet, dass die Geräte das volle Potenzial aus dem größeren Display an der Innenseite herausholen können. Beim Galaxy Z Flip gibt es neue Funktionen wie „Quick Shot“ und mehr. Samsung hält nichts zurück und macht die älteren Geräte damit über längere Zeit attraktiver.

Im Video zeigen wir euch einiger der neuen Software-Features von Samsung:

Samsung macht Smartwatches ebenfalls besser

Was bei Smartphones so gut funktioniert, wird laut SamMobile auch bei Smartwatches durchgeführt. One UI Watch 4.5 wurde mit der Galaxy Watch 5 (Test) eingeführt und wird auch zeitnah für die Galaxy Watch 4 verteilt. Zudem sollen die Galaxy Watch 4 (Test) und Galaxy Watch Active 2, die noch auf Tizen baiseren, ebenfalls einige der neuen Funktionen per Software-Update erhalten. Die alten Smartwatches werden also nicht vergessen. Welche Funktionen genau übernommen werden, ist nicht bekannt. Da müssen wir abwarten, bis die Updates ausgerollt werden.

