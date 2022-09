Wie viel soll die Pixel Watch kosten? Google hat zwar die Existenz der Smartwatch bestätigt, über einen Preis schweigt sich der US-Konzern aber aus. Nun hat ein Insider aber verraten, wie teuer die erste Smartwatch aus dem Hause Google angeblich werden soll. Im Vergleich zur Konkurrenz lässt sich Google nicht lumpen – und schwenkt von der Preisstrategie des Pixel 6 und 6 Pro um.

Ein Blick auf das Pixel 6 und Pixel 6 Pro zeigt, wie Google sich Marktanteile erobern will: Mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Beide Google-Smartphones sind zum Teil deutlich günstiger als vergleichbare Konkurrenzmodelle. Wer gehofft hat, dass Google diese Preisschiene auch bei seiner Pixel Watch fährt, muss sich aber wohl auf eine Enttäuschung gefasst machen.

Pixel Watch: Google-Smartwatch soll mit LTE 399 US-Dollar kosten

In den USA soll die Smartwatch in der LTE-Ausführung 399 US-Dollar kosten, wie 9to5Google von einem Insider erfuhr, der Kenntnis über die Preisgestaltung der Google-Smartwatch haben soll (Quelle: 9to5Google).

Über den Preis der WLAN-Variante ist zwar noch nichts bekannt, es dürfte aber wahrscheinlich sein, dass sich Google hier am Wettbewerb orientiert und 50 US-Dollar weniger für das Modell verlangt. Damit würde die Pixel Watch bei 349 US-Dollar beginnen. Zum Vergleich: Samsungs neue Galaxy Watch 5 hingegen ist deutlich günstiger und fängt in den USA bei 279 US-Dollar an.

Wie viel die Pixel Watch in Europa kosten wird, steht ebenfalls noch in den Sternen. Im Lichte der grassierenden Inflation sollten europäische Käufer aber mit einer 1:1-Umrechnung der Dollarpreise rechnen – mindestens.

Verzockt sich Google mit dem Preis für die Pixel Watch?

Im Gegensatz zu Apple, die mit der Apple Watch quasi konkurrenzlos sind und die einzige ernstzunehmende Smartwatch für iPhone-Nutzer anbieten, hat Google in der Android-Welt starken Wettbewerb. Samsung, Fossil, TicWatch und Co. bieten Besitzern von Android-Smartphones ausgezeichnete Smartwatches an, die teilweise für deutlich weniger Geld zu haben sind. Ob sich die Pixel Watch gegen die harte Konkurrenz behaupten kann, wird eine der spannendsten Fragen der kommenden Monate.