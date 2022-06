Mit der Pixel Watch betritt Google erstmals die Smartwatch-Bühne. Ob sich der Neuling gegen die etablierte Konkurrenz von Apple, Samsung und Co. durchsetzen kann, wird erst der Marktstart in einigen Monaten zeigen. Zumindest in einem Bereich enttäuscht die neue Uhr aber bereits jetzt: beim Akku.

Es steht uns ein heißer Smartwatch-Herbst bevor. Neben der Apple Watch Series 8 und Galaxy Watch 5 greift auch Google ins Geschehen ein und bringt die Pixel Watch in den Handel. Die kommt zwar erst im Herbst zusammen mit dem Pixel 7 und Pixel 7 Pro, sorgt aber bereits vor dem Marktstart für Schlagzeilen.

Pixel Watch soll Akkulaufzeit von einem Tag besitzen

Aktuell steht die Akkulaufzeit im Fokus, die nach einem Insiderbericht von 9to5Google eher enttäuschend ausfällt. Lediglich einen Tag soll die Pixel Watch ohne den Gang zur Steckdose aushalten (Quelle: 9to5Google). Im Vorfeld war bereits die Akkukapazität bekanntgeworden, die knapp unter 300 mAh liegen soll. Hoffnungen, wonach Google mit Softwareoptimierungen die Akkulaufzeit der Pixel Watch auf über einen Tag hochtreiben könnte, zerschlagen sich mit dem neuerlichen Bericht also.

Mit dieser Akkulaufzeit läge die Pixel Watch auf dem Niveau aktueller Wear-OS-Smartwatches wie etwa der Fossil Gen 6. In vielen Fällen sind die aber bereits seit fast einem Jahr erhältlich. Wenn die Pixel Watch im Herbst in den Handel kommt, dürften die anderen Hersteller bereits nachgelegt haben. So soll etwa die neue Galaxy Watch 5 von Samsung einen deutlich größeren Akku an Bord haben. Womöglich ist der angestaubte Prozessor in der Pixel Watch schuld an der etwas enttäuschenden Akkulaufzeit.

Google-Smartwatch hängt bei der Ladezeit hinterher

Neben der reinen Akkulaufzeit soll die Pixel Watch auch bei der Ladezeit keine Rekorde aufstellen. Von den blitzschnellen 75 Minuten, die die Apple Watch Series 7 für den Sprint von 0 auf 100 Prozent mit einem 20-Watt-Ladegerät braucht, ist die Google-Smartwatch offenbar weit entfernt. Ungefähr 110 Minuten soll die Pixel Watch zur vollständigen Aufladung brauchen, heißt es.