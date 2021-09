Wir haben im Februar bereits darüber berichtet, dass der Dark Mode für die Desktop-Suche gesichtet wurde. Jetzt ist er endlich für da – und er ist gut gelungen. GIGA erklärt euch, wie ihr ihn in jedem Desktop-Browser aktivieren könnt.

Sobald ihr den Google-Dark-Mode in eurem Browser aktiviert, verändern sich die Farben der ganzen Seite. Auf einem dunkelgrauen Hintergrund (#202124) wird die Schrift in einem hellgrau (#bdc1c6) dargestellt und die Seitentitel in einem Blauton (#8ab4f8). Das Ergebnis ist eine gut zu lesende Seite mit deutlich geringerer Helligkeit, die sehr sauber und aufgeräumt wirkt.

Dark Mode in der Google-Suche aktivieren

Aktuell bekommt man den Dark Mode in der Google-Suche über den ersten Suchergebnissen angeboten. Das ist die einfachste Möglichkeit, ihn zu aktivieren.

Aber ihr könnt das dunkle Design der Google-Suche auch jederzeit auf der Startseite umschalten. Dabei ist es unerheblich, ob ihr mit einem Google-Konto bei Google angemeldet seid. Im angemeldeten Zustand ist es nur etwas einfacher, weil sich die Option dann unter den Sucheinstellungen befindet.

So wird der Dark Mode der Google-Suche aktiviert:

Startet in einem beliebigen Browser die Google-Suche mit https://www.google.de/.

mit https://www.google.de/. In der Statusleiste am unteren Bildschirmrand seht ihr rechts die Option „ Einstellungen “.

die Option „ “. Klickt darauf und dann in dem Menü auf „ Dunkles Design: Deaktiviert “.

“. Daraufhin schaltet sich sofort der Dark Mode ein.

Im gleichen Menü könnt ihr den Dark Mode wieder deaktivieren, wenn ihr lieber das helle Design nutzen möchtet.

Diese Umschaltung bedeutet nicht, dass die Suche beim nächsten Öffnen des Browsers wieder im Dark Mode starten würde. Der Modus wird in einem Cookie gespeichert und wenn euer Browser so eingestellt ist, dass Cookies beim Beenden gelöscht werden, startet die Google-Suche beim nächsten Mal wieder im hellen Standardmodus. Vielleicht ein Indiz dafür, dass Cookies nicht immer schlecht sind. Dabei ist es unerheblich, ob ihr euch bei Google angemeldet habt oder nicht: Wenn die Cookies gelöscht werden, ist auch der Dark Mode weg.

