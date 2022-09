Samsung wird nicht müde, sich neue Ideen für Smartphones und Smartwatches einfallen zu lassen. Während die beiden Geräteklassen aktuell noch strikt getrennt betrachtet werden, könnte sich das in Zukunft ändern. Faltbare Smartphones sollen nämlich zu Smartwatches werden.

Samsung will Falt-Handy als Smartwatch nutzen

In den letzten Jahren sind viele verrückte Patente aufgetaucht. Dazu dürfte auch die neue Entdeckung von Samsung gehören. Das südkoreanische Unternehmen entwickelt nämlich ein faltbares Smartphone, dessen Display sich an vier Stellen falten und zudem noch so biegen lässt, dass es als Smartwatch genutzt werden kann (Quelle: 91mobiles). Das soll dann wie folgt aussehen:

Samsung entwickelt ein Falt-Handy, das als Smartwatch genutzt werden kann. (Bildquelle: 91mobiles)

Das Display würde in dem Fall natürlich deutlich größer ausfallen als eine klassische Smartwatch wie die Galaxy Watch 5 Pro (Test), die Samsung erst kürzlich vorgestellt hat. Es würde sich im Grunde um ein langes Band von Display handeln, das um den Arm angelegt werden kann. An der Unterseite wäre es flach, während sich das Display an der Oberseite um 180 Grad nach außen biegen lässt. Ausgebreitet wäre es dann wieder ein sehr langes Smartphone:

Samsung entwickelt ein sehr langes Falt-Handy, das einzigartige Eigenschaften besitzt. (Bildquelle: 91mobiles)

Der Inhalt des Smartphones würde im komplett ausgeklappten Zustand in der Mitte angezeigt, während die Seiten als Tastatur dienen würden. So ließe sich damit angenehm tippen oder sicher auch spielen. Ein solches Smartphone wäre tatsächlich etwas komplett Neues, das in der Form bisher noch kein Hersteller gebaut hat.

ZTE hat die Idee eines länglichen Displays an einer Smartwatch bereits umgesetzt:

Wird das Samsung-Patent Realität?

Diese Frage stellt sich bei jedem Design-Patent, das mit der Zeit auftaucht. Rein von der Idee mag das alles vielleicht ganz nett klingen, wirklich perfekt erscheint die Konstruktion von Samsung unserer Meinung nach aber nicht. Das Design wirkt sehr groß und das Gerät dürfte am Arm eher stören. In vielen Science-Fiction-Filmen oder -Serien ist so ein Armband aber oft zu sehen. Vielleicht sieht die Zukunft des Smartphones also genau so aus.

