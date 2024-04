Liebling bei Decathlon: Warum kaufen alle dieses Zelt?

Vom kleinen Tipi bis zur geräumigen Familienunterkunft: Bei Decathlon gibt es für jeden Einsatzzweck das richtige Zelt. Ein Zelt von Quechua ist bei Campern und Outdoor-Freunden aber besonders beliebt – und das liegt nicht nur am Preis.

Decathlon verkauft Wurfzelt mit Rabatt

Für aktuell 114,99 Euro (jetzt bei Decathlon ansehen) gibt es bei Decathlon ein Wurfzelt von Quechua für 3 Personen. Normalerweise kostet das leichte Zelt rund 130 Euro, Käufer können also 15 Euro sparen. Das Quechua-Wurfzelt ist ein echter Kassenschlager, kein anderes klassisches Zelt wird bei Decathlon derzeit mehr verkauft.

Wurfzelt für 3 Personen Einfacher Auf- und Abbau in wenigen Sekunden. Wassersäule über 2.000 mm, stabil bis Windgeschwindigkeiten von 50 km/h. Gewicht: 4,2 Kilo. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.04.2024 16:49 Uhr

Neben dem reduzierten Preis dürfte das vor allem an der Ausstattung liegen. Als Wurfzelt ist der Aufbau kinderleicht in zwei Sekunden erledigt – einfach werfen und fertig. Damit eignet sich das Zelt vor allem für Camping-Neulinge, die sich nicht mit komplizierten Gestängen herumschlagen möchten. Die selbsttragende Konstruktion sorgt für ein Maximum an Flexibilität. Wenn kein Wind weht, sind selbst Heringe nicht nötig. Und dank des Führungssystems ist der Abbau ebenfalls im Handumdrehen erledigt.

Für frische Luft und gegen Kondensation besitzt das Wurfzelt zwei Seitenwände zum Auseinanderziehen. Sollte es während des Campingurlaubs oder Festivalbesuchs mal regnen, schützt die Wasserdichtigkeit vor Nässe. Die Wassersäule des Außenzelts beträgt über 2.000 mm, die des Zeltbodens sogar 2.400 mm. Windgeschwindigkeiten von bis zu 50 km/h (Windstärke 6) hält das Wurfzelt aus. Selbst bei Regen und Sturm ist man also gut geschützt.

Platz bietet das Wurfzelt für 3 Personen. Die geräumige Kabine beläuft sich auf 180 x 210 cm, die maximale Nutzhöhe liegt 104 cm. Dank kompakter Packmaße (Ø 77 × 10 cm / 46,6 l) lässt sich das Quechua-Zelt einfach Transportieren. Mit einem Gewicht von 4,2 Kilo ist das Wurfzelt auch nicht allzu schwer.

Für wen lohnt sich das Wurfzelt von Decathlon?

Mit seinem schnellen Auf- und Abbau ist das Wurfzelt ideal für spontane Camping-Kurztrips oder für Festivalbesucher, die eine stabile, wasserfeste und gleichzeitig unkomplizierte Unterkunft suchen. Mit rund 4,5 von 5 Sternen ist das Quechua-Zelt bei Decathlon-Kunden nicht umsonst so beliebt.

