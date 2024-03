Aldi hat Mittwoch ein Samsung-Handy mit großem Akku im Angebot

Bei Aldi werden in regelmäßigen Abständen Smartphones von Samsung verkauft. Ab dem 27. März 2024 könnt ihr wieder zuschlagen. An dem Mittwoch wird nämlich das Galaxy A15 in der LTE-Version angeboten. Der Preisvergleich zeigt, dass ihr es bei anderen Händlern etwas günstiger bekommen könnt.

Aldi verkauft Samsung Galaxy A15 für 169 Euro

Samsung hat mit dem Galaxy A15 erst vor einigen Wochen ein neues Einsteiger-Smartphone auf den Markt gebracht, das im Vergleich zum Vorgänger ordentlich aufgerüstet wurde. Zum Marktstart hat das Handy 199 Euro gekostet und ist ab dem 27. März 2024 bei Aldi für 169 Euro im Angebot. Das Smartphone bekommt ihr sowohl in den Filialen als auch im Onlineshop von Aldi (bei Aldi im Onlineshop anschauen). Dort müsst ihr zusätzlich aber noch Versandkosten zahlen.

Im Aldi-Prospekt ist das Angebot mit dem Samsung Galaxy A15 gelistet. (Bildquelle: Aldi-Prospekt)

Doch wie gut ist der Preis des Samsung Galaxy A15 bei Aldi? Ein Blick in den Preisverfall zeigt, dass viele Händler günstiger sind. Kleine Händler bei eBay wollen unter 150 Euro haben, bei Amazon müsst ihr für das Handy knapp unter 160 Euro bezahlen (bei Amazon anschauen). Wenn ihr also rein das Handy haben wollt, greift lieber zu Alternativen. Wollt ihr hingegen direkt Aldi Talk nutzen, dann lohnt sich das Angebot von Aldi wieder, denn ihr erhaltet eine Aldi-Talk-SIM-Karte mit 10 Euro Guthaben.

So könnt ihr alles aus eurem Samsung-Handy herausholen:

Lohnt sich der Kauf des Samsung Galaxy A15?

Wenn ihr ein bezahlbares Samsung-Handy sucht, das nicht viel kostet und eine stabile Ausstattung besitzt, dann lohnt sich der Kauf des Galaxy A15. Ihr bekommt dafür nämlich ein 6,5-Zoll-AMOLED-Display mit FHD+-Auflösung, 4 GB RAM und 128 GB internem Speicher. Letzteren könnt ihr sogar um 1 TB via microSD aufstocken. Weiterhin erhaltet ihr eine 50-MP-Hauptkamera und 13-MP-Selfie-Kamera. Der Akku misst 5.000 mAh und sorgt für eine lange Akkulaufzeit. 5G gibt es nicht. Ihr müsst euch mit LTE begnügen. Vom Galaxy A15 gibt es aber auch eine 5G-Version, die etwas mehr kostet.

