Das beste iPhone-Zubehör für den Urlaub: 9 nützliche Reise-Gadgets

Auf Reisen ist das iPhone ein wichtiger Begleiter. Passend zur Sommerferienzeit stellen wir euch Handy-Zubehör vor, das im Urlaub nützlich ist.

Im Urlaub sind die Anforderungen anders als zu Hause: Es wird mehr gefilmt, das iPhone ist eher Wasser und Sand ausgesetzt, Backups (am heimischen Rechner) sind nicht möglich. Mit einer guten Vorbereitung ist all das aber kein Problem.

Eine gute Handykette

Selbst wenn man Handyketten nicht mag – sie sind nun mal ausgesprochen praktisch, wenn das iPhone jederzeit griffbereit sein muss. Wo früher die kompakte Spiegelreflex am Schultergurt baumelte, ist heute nicht selten ein großformatiges iPhone zu finden. Warum auch nicht – die Qualität von iPhone-Fotos und vor allem -Videos ist mittlerweile absolut top.

PopSockets x Just Elegance - Necklace Case für iPhone 14 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.04.2024 14:17 Uhr

Wir haben gute Erfahrungen mit der PopSockets x Just Elegance (bei Amazon ansehen) gemacht. Dabei handelt es sich um ein komplettes Set aus stoßfestem Case, abnehmbarer Kordel („Necklace“) und einem Popgrip (ausziehbarer Ständer / Griff). In zahlreichen Farbvarianten und für alle aktuellen iPhone-Modelle erhältlich.

Ein kompaktes Ladegerät

Das Ladegerät Anker 511 ist nicht wesentlich größer als der weitverbreitete Apple-5-Watt-Charger – nur dass das Anker 511 Ladegerät satte 20 Watt liefert (bei Amazon ansehen) und dementsprechend schnell auflädt.

Anker 511 Nano 20W-USB-C-Ladegerät Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.04.2024 16:19 Uhr

Die Durchschnittswertung bei Amazon beträgt 4,7 von 5 Sternen, bei über 20.000 abgegebenen Stimmen. Ein echtes Top-Produkt, das ich persönlich empfehlen kann. Es ist auch für iPad (mini, Pro) und Android-Handys geeignet. Falls nicht schon vorhanden, ist fürs iPhone auch ein passendes Kabel erforderlich, etwa das Anker PowerLine II USB C auf Lightning (bei Amazon ansehen).

Ein ausziehbarer Selfie-Stick

Der Urlaubs-Zubehör-Klassiker: Ein Selfie-Stick ist außerordentlich praktisch, da muss man keine großen Worte verlieren. Aktueller Bestseller bei Amazon ist der Atumtek Bluetooth-Selfie-Stick für knapp 30 Euro (bei Amazon ansehen).

ATUMTEK Bluetooth-Selfie-Stick Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.04.2024 17:22 Uhr

Der Winkel ist vorne verstellbar, der Alu-Stick lässt sich von 19,5 cm (zusammengeschoben) auf bis zu 79,5 cm ausziehen. Im unteren Teil befinden sich ausklappbare Stativ-Füße.

Ein Adapterstecker für Stromanschlüsse

Mit vier Stecker-Versionen ist man für insgesamt 224 Länder ausgerüstet (Bildquelle: Tessan)

TESSAN Reiseadapter jetzt ab 20,99 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.04.2024 14:16 Uhr

Je nachdem, wo die Reise hingeht, ist ein Steckdosen-Adapter sinnvoll. Der Tessan Reiseadapter (bei Amazon ansehen) ist mit EU-, UK-, AU- und US-Steckern ausgestattet, die sich aus dem Gehäuse schieben lassen. Vier USB-Buchsen zum Aufladen von Handys sind im Adapter integriert, sie liefern allerdings nur 5 V / 2,4 A.

Eine Handy-Tasche für den Strand

Alle aktuellen iPhones sind robust gebaut und wasserbeständig (siehe etwa iPhone 12). Aber trotzdem gibt es einen Todfeind – und zwar Sand. Die feinen Körner bleiben überall hängen und sind zum Teil extrem hart und scharfkantig! Da kapituliert auch das beste Smartphone-Display-Glas.

Wasserdichte Handyhülle (2 Stück) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.04.2024 17:37 Uhr

Ein zusätzlicher iPhone-Schutz ist also durchaus sinnvoll. Bei Amazon beliebt ist das Doppelpack von Yosh (bei Amazon ansehen): Zwei leicht verschließbare Taschen aus PVC, die die Bedienung des eingepackten iPhones zulassen.

Ein faltbares Solar-Ladegerät

Egal ob Chillen am Strand oder lange Wanderungen mit Rucksack: Ein faltbares Solar-Panel kann nicht schaden. So ist man unabhängig und kann überall dort Energie nachtanken, wo gerade die Sonne scheint.

X-DRAGON Solar-Ladegerät, 20W 2-Port USB Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.04.2024 17:34 Uhr

Das Solar-Ladegerät von X-DRAGON (bei Amazon ansehen) verspricht unterwegs bis zu 20 Watt.

Ein 128-GB-Speicherstick mit Lightning (Speichererweiterung für iPhone)

Im Urlaub wird mehr fotografiert und gefilmt – da kann schon mal der Speicher auf dem iPhone oder iPad knapp werden.

SanDisk iXpand Go 128 GB Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.04.2024 14:00 Uhr

Der SanDisk iXpand Go (bei Amazon ansehen) bietet 128 GB zusätzlichen Speicherplatz. Der Stick passt dank Lightning-Stecker ins iPhone, auf der anderen Seite ist USB 3.0 für den Anschluss am Rechner zu Hause. Die Verwaltung der Daten geschieht über die passende iXpand DRIVE App.

iXpand Drive SanDisk

Eine kompakte Reisetasche für Zubehör

Für Duschgel, Rasierer und Nagelschere gibt's den Kulturbeutel (z. B. von Fjäll Räven bei Bergfreunde) – fürs Handy und Kabel den Organiser.

Perfekt für Technik-Kleinkram: Eine handliche Reisetasche (Bildquelle: Bagsmart)

Bagsmart Electronics Organiser jetzt ab 17,99 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.04.2024 13:06 Uhr

Mit Abmessungen von 24 × 17 × 3,5 cm und einem Gewicht von 110 g ist der Bagsmart Electronics Organiser (bei Amazon ansehen) ideal für den Reisekoffer. Kleine Fächer für USB-Sticks, Adapter und Kabel sorgen für Ordnung. Auf jeden Fall viel besser, als alles in einen Jutebeutel zu verfrachten und nach dem Urlaub nur mit der Hälfte wieder zurückzukommen.

Eine kompakte Powerbank (USB-C)

Die iPhone-15-Modelle lassen sich mit USB-C aufladen, was die Auswahl an Zubehör vergrößert. Unsere Empfehlung ist die Anker Nano Powerbank (bei Amazon ansehen). Sie wird direkt mit ihrem ausklappbaren Stecker am Handy angebracht, ein Kabel ist nicht notwendig.

Anker Nano Powerbank, 5000mAh (Bildquelle: GIGA)

Anker Nano Powerbank, 5000mAh, USB-C Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.04.2024 14:22 Uhr

