Bei Lidl wird ab morgen mit dem Samsung Galaxy A12 ein brandneues Android-Handy verkauft. Der Preis wirkt im ersten Moment verlockend, doch Aldi hat das viel bessere Angebot – oder doch nicht?

Samsung Galaxy A12 bei Aldi günstiger als bei Lidl zu haben

Erst vor zwei Wochen hat Aldi das Samsung Galaxy A12 zum Preis von 119 Euro verkauft. Ein wirklich unglaublich guter Preis, bei dem selbst der größte Konkurrent Lidl nicht mitgehen kann. Ab morgen gibt es das Handy nämlich bei Lidl für 145 Euro. Interessanterweise kann man das Handy bei Aldi Talk jetzt mit einem kleinen Aufpreis von 10 Euro für 129 Euro kaufen. Man bekommt also das Angebot vom Markt jetzt auch online ohne zusätzliche Versandkosten geliefert. Wenn man wirklich nur ein günstiges Samsung-Handy haben will, das eine lange Laufzeit besitzt, kann man hier bedenkenlos zugreifen.

Zum Angebot bei Aldi

Zum Angebot bei Lidl

Wieso ist das Handy bei Lidl teurer? Dort wird das Samsung Galaxy A12 mit 64 GB internem Speicher für 145 Euro verkauft, während das Modell bei Aldi 32 GB besitzt und 129 Euro kostet. Man sollte sich also vorher überlegen, ob man den Mehrspeicher braucht. Man kann nämlich auch einfach eine Speicherkarte einlegen und den Speicher so erweitern. Das Handy war bei der ersten Aktion von Aldi schnell ausverkauft. Ihr solltet also nicht zögern, wenn ihr eines der Handys haben wollt.

Was das Samsung Galaxy A12 aus macht:

Taugt das Samsung Galaxy A12 etwas?

Das Samsung Galaxy A12 ist durchaus ein gelungenes Handy, das besonders mit einem großen Display, Akku und der 48-MP-Kamera punktet. Besonders zu den Preisen, die Aldi und Lidl verlangen, ist der Kauf empfehlenswert, wenn man ein Einsteiger-Smartphone mit langer Laufzeit sucht. Natürlich darf man bei der Darstellung, Performance und Kamera keine High-End-Ergebnisse erwarten, dafür kommt man mit dem Handy aber gut durch den Tag, kann alles damit machen und spart viel Geld.