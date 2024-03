Aldi verkauft diese Woche den VW Polo unter den Gaming-PCs

Gaming in 4K-Auflösung mit maximalen Grafikeinstellungen und 144 Hz – davon träumt ein jeder PC-Spieler. Aber sind wir mal ehrlich: ein simpler Full-HD-Monitor oder maximal ein Modell mit WQHD-Auflösung reicht auch heutzutage vollkommen aus. Das seht ihr genaus so? Dann hat Aldi diese Woche vielleicht genau den richtigen Komplett-PC für euch im Angebot.

Aldi verkauft bald Gaming-PC für 1.129 Euro

Es muss ja nicht immer gleich der High-End-Rechner für 3.500 Euro sein, damit man als PC-Spieler Spaß haben kann. Sind wir mal ehrlich: Die meisten von euch haben bestimmt auch noch einen Full-HD-Monitor an ihrem PC angeschlossen – das beweisen auch die Ergebnisse der letzten Steam-Hardwareumfrage.

Für alle Full-HD- und WQHD-Gamer da draußen hat Aldi in dieser Woche eventuell den passenden PC auf Lager. Denn ab dem 27. März 2024 bekommt ihr im Online-Shop des Discounters den Medion Erazer Bandit P20 Core für 1.129 Euro.

Das steckt im Gaming-PC von Aldi:

Prozessor Intel Core i5-13400F Grafikkarte Zotac Nvidia GeForce RTX 4060 Ti mit 8 GB VRAM Arbeitsspeicher 16 GB DDR5 @ 4.800 MHz SSD / Festplatte 1 TB WD Blue SN570 (NVMe) Besonderheiten Wi-Fi 6 + Bluetooth

Xbox Game Pass Ultimate 3 Monate gratis

3 Jahre Garantie

gratis Maus und Tastatur Betriebssystem Windows 11 Home Abmessungen Breite: 21,5 cm

Höhe: 34,2 cm

Tiefe: 40,2 cm Gewicht 8 kg

Die Hardware-Zusammenstellung geht als solider Mittelklasse-PC durch, auch wenn der RAM etwas langsam ist und die 8 GB VRAM der RTX 4060 Ti in ein paar Jahren zum Flaschenhals werden könnten. Mit dem Rechner solltet ihr problemlos alle aktuellen Spiele auf maximalen Grafikeinstellungen in Full-HD-Auflösung oder mit hohen Grafikeinstellungen in WQHD-Auflösung spielen können.

Besonders interessant ist der Formfaktor des Aldi-PCs. Denn es handelt sich hierbei um ein recht kompaktes Gehäuse, das nicht ansatzweise so viel Platz wegnimmt, wie ein klassischer Tower-PC.

Wundert euch nicht: Der Gaming-PC ist im Online-Shop von Aldi auch jetzt schon verfügbar, kostet aktuell jedoch 50 Euro mehr, also 1.179 Euro (bei Aldi anschauen). Wir gehen davon aus, dass der Preis entsprechend am 27. März 2024 reduziert wird. Bis dahin solltet ihr also auf jeden Fall mit dem Kauf warten, wenn ihr euch für den Aldi-Rechner interessiert.

Lohnt sich der Kauf des Aldi-PCs?

Wir haben es mal durchgerechnet und einen vergleichbaren PC mit ähnlichen Bauteilen via geizhals zusammengestellt. Das Ergebnis: Wer sich die Teile selbst kauft, kommt auf einen Preis von 1.066,19 Euro (Stand 20. März 2024 um 13:31 Uhr via geizhals) – Versand nicht mit einberechnet.

Ihr bezahlt also einen Aufpreis von etwas mehr als 60 Euro bei Aldi, müsst euch dafür jedoch keine Gedanken um den Zusammenbau machen und habt zudem drei Jahre Garantie auf den PC. Maus und Tastatur gibt es bei Aldi auch noch gleich mit dazu – das haben wir bei unserem Vergleichs-Rechner nicht berücksichtigt – sodass ihr den Aldi-PC nur noch anschließen und direkt loslegen könnt. Der Gaming-PC von Aldi ist also kein Mega-Schnäppchen, einen Blick wert ist er jedoch allemal.

