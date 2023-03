Falls ihr euch ein günstiges Android-Tablet kaufen wollt, dann solltet ihr das Angebot von Aldi im Onlineshop beachten, welches bald startet. Dort wird nämlich ein neues Medion-Tablet für kleines Geld verkauft. Für wen sich der Kauf lohnt, verraten wir euch jetzt. Besonders ein Detail fällt nämlich negativ auf.

Aldi verkauft Android-Tablet für 149 Euro

Der Discounter Aldi verkauft in regelmäßigen Abständen Medion-Tablets, die mit Android laufen. Mit dem Medion Lifetab E10421 nimmt der Onlineshop am 30. März ein weiteres Modell ins Programm auf. Dieses wird dann zum Preis von 149 Euro zuzüglich Versandkosten verkauft (bei Aldi im Onlineshop anschauen). Der Preis ist gut, denn normalerweise kostet dieses Tablet um die 200 Euro (bei Otto anschauen). Ihr spart also fast 50 Euro, wenn ihr bei Aldi direkt zuschlagt.

Das Medion Lifetab E10421 besitzt ein 10,1-Zoll-IPS-Display mit einer HD-Auflösung von 1.280 x 800 Pixeln. Angetrieben wird das Tablet vom MediaTek MT8167 Quad-Core-Prozessor, dem 3 GB RAM und nur 32 GB interner Speicher zur Verfügung stehen. Letzter lässt sich immer per microSD-Karte erweitern. Das wird auch nötig sein, denn es dürfte kaum freier Speicherplatz übrig bleiben. Eine zu hohe Leistung dürfte ihr nicht erwarten, denn es handelt sich um ein pures Einsteiger-Tablet.

Sowohl an der Front als auch auf der Rückseite des Medion Lifetab E10421 findet ihr eine 2-MP-Kamera. Der Akku misst 6.000 mAh und dürfte für eine solide Laufzeit sorgen. Das Android-Betriebssystem ist komplett veraltet. Es kommt nur Android 10 zum Einsatz. Mittlerweile ist Android 13 schon lange raus und Android 14 steht vor der Tür. Bei der Software hängt das Medion-Tablet also Jahre zurück und ob Updates kommen, ist unbekannt. Sonst wäre schon eine neure Version vorinstalliert.

Im Video wird das Medion Lifetab E10421 vorgestellt:

Medion Lifetab E10421 vorgestellt: Günstiges Aldi-Tablet mit Android

Für wen lohnt sich der Kauf des Medion Lifetab E10421?

Der Preis von 149 Euro ist zwar verlockend, doch die schwache Ausstattung und die absolut veraltete Android-Version sollten euch vor einem Kauf abschrecken. Investiert lieber etwas mehr Geld und kauft euch beispielsweise das Samsung Galaxy Tab A8 (bei Amazon anschauen). Für 10 Euro mehr bekommt ihr eine bessere Ausstattung und werdet mit Android-Updates versorgt. Oder greift zum Lenovo Tab M10 (3rd Gen) für 180 Euro, welches eine höhere Auflösung besitzt und immerhin mit Android 12 kommt (bei Amazon anschauen). Medion gehört im Übrigen zu Lenovo. Wieso beim Aldi-Tablet eine so alte Android-Version installiert ist, erschließt sich uns nicht.