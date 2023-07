Solltet ihr aktuell auf der Suche nach einem relativ großen, aber noch bezahlbaren Android-Tablet sein, welches einige Premium-Features von viel teureren Geräten aufweist, dann solltet ihr bei Honor reinschauen. Dort gibt es das Pad X9 kurz nach der Vorstellung bereits mit Rabatt zu kaufen.

Honor Pad X9 schon günstiger zu haben

Honor hat Anfang Juli 2023 mit dem Pad X9 ein neues Android-Tablet vorgestellt, das mit einem Preis von 249 Euro trotz der guten Ausstattung sowieso schon recht preisgünstig ist. Aktuell könnt ihr aber zusätzlich 15 Prozent sparen, wenn ihr direkt beim Hersteller kauft. So kommt ihr im Warenkorb auf einen Preis von nur 212,41 Euro (bei Honor anschauen).

Um auf den Preis zu kommen, müsst ihr den Coupon auf der Produktseite aktivieren und euch mit eurem Honor-Account anmelden. Dieser wird dann automatisch an der Kasse angewendet. So muss es bei euch aussehen:

Mit Rabatt gibt es das Honor Pad X9 deutlich günstiger (Bildquelle: Honor/Screenshot: GIGA)

Die Aktion läuft bis zum 31. Juli 2023. Da der Bestellwert über 99 Euro liegt, fallen keine Versandkosten für euch an. Die 212,41 Euro sind also euer finaler Preis.

Honor hat jetzt auch ein neues Falt-Handy im Programm:

Honor Magic V2 vorgestellt

Was bietet das Honor Pad X9?

Das Honor Pad X9 ist ein typisches Einsteiger-Tablet, das aber auch einige Premium-Funktionen besitzt. Dazu gehört beispielsweise das 11,5-Zoll-Display, welches mit 2.000 x 1.200 Pixeln auflöst und mit 120 Hz arbeitet. Das findet man in der Preisklasse nicht oft. Damit dürfte die Darstellung der Inhalte deutlich flüssiger sein als mit einem in der Preisklasse üblichen 60-Hz-Display. Als Prozessor kommt der Snapdragon 685 zum Einsatz, dem 4 GB RAM und 128 GB interner Speicher zur Verfügung stehen.

Mit 6,9 mm ist das Honor Pad X9 nicht nur ziemlich dünn, sondern mit knapp unter 500 Gramm auch vergleichsweise leicht für die Größe. Es kommt ein Metallgehäuse zum Einsatz und es stehen sechs Lautsprecher zur Verfügung. Der Akku misst 7.250 mAh, es gibt jeweils 5-MP-Kameras an der Front und Rückseite sowie in dem Fall nur WiFi und Bluetooth. Eine LTE-Version bietet Honor nicht an.

Als Betriebssystem kommt beim Honor Pad X9 Android 13 mit einer speziell für Tablets angepassten MagicOS-Oberfläche zum Einsatz. So lässt sich das große Display noch besser ausnutzen. Laut ersten Videos, die ich mir angeschaut habe, scheint die Performance solide zu sein. Für den Preis also eine interessante Alternative zu Tablets von Samsung und Xiaomi.

