Nicht allzu groß, dafür aber smart und vor allem günstig: Amazon hat zum Prime Day 2021 ein interessantes Samsung-TV-Angebot.

Ideal fürs Schlafzimmer: 43-Zoll-Bestseller von Samsung

Er ist derzeit der „Bestseller Nr. 1 in der Kategorie Fernseher“ auf Amazon Deutschland: Der Samsung Crystal UHD 4K TV kostet aktuell nur 332,99 Euro statt 549 Euro.

Das Angebot gilt nur für Amazon-Prime-Mitglieder. Die Mitgliedschaft ist kostenpflichtig, kann aber 30 Tage kostenlos getestet werden.

Die genaue Bezeichnung des Modells lautet übrigens GU43AU7179UXZG. Mit einer Bildschirmdiagonale von 43 Zoll gehört der Fernseher zu den kompakteren Modellen, die sich sehr gut als Zweitfernseher fürs Schlafzimmer oder Gästezimmer eignen. Trotz des starken Rabatts handelt es sich um ein technisch aktuelles Modell, das 2021 erschienen ist.

Der Samsung Crystal UHD 4K TV gehört von der Ausstattung her zum Einstiegs-Segment und verwendet ein LC-Display (kein OLED!) mit einer Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixeln. Die Bildwiederholfrequenz liegt bei nur 50 Hz, was aber zumindest für Gelegenheitsspieler vertretbar ist. Der Samsung Crystal UHD 4K TV ist ein Smart-TV, kann also ohne zusätzliche Hardware für Streaming und Surfen im Netz verwendet werden. Als Betriebssystem kommt Tizen zum Einsatz.

Technische Daten: Samsung Crystal UHD 4K TV GU43AU7179UXZG

Auflösung & Technik 3.840 x 2.160, LCD (unterstützt HDR10+) Bildschirmdiagonale 43 Zoll (108 cm) Konnektivität 3 x HDMI (eARC), WLAN, Bluetooth Energieverbrauch im Stand-by-Zustand (W) 0,5 Maße mit Fuß (mm) 963,9 x 627,8 x 192,5 mm

Noch mehr sparen kann, wer an einer zusätzlichen Amazon-Aktion teilnimmt: Einfach auf der Aktionsseite teilnehmen, dann einen Geschenkgutschein in Höhe von mindestens 60 Euro kaufen, sich selbst zusenden, beim Kauf einlösen und 2 Tage später 8 Euro Amazon-Guthaben obendrauf erhalten.

