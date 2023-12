Amazon verkauft gigantischen 4K-Fernseher zum kleinen Preis

Solltet ihr aktuell auf der Suche nach einem richtig großen Fernseher sein, dann gibt es bei Amazon das perfekte Angebot für euch. Dort wird der Hisense 85A6EG viel günstiger verkauft. Wenn ihr rechtzeitig bestellt, dann findet die Lieferung noch vor Weihnachten statt.

Amazon verkauft 85-Zoll-Fernseher zum Schnäppchenpreis

Wenn ihr euch ein kleines Heimkino einrichten möchtet, dann solltet ihr jetzt bei Amazon reinschauen. Dort wird der Hisense 85A6EG mit einer Bilddiagonale von sagenhaften 85 Zoll zum reduzierten Preis von 998 Euro verkauft (bei Amazon anschauen). Es kommen keine Versandkosten mehr hinzu und die Lieferung soll noch vor Weihnachten stattfinden.

Hisense 85A6EG 216cm (85 Zoll) Fernseher, 4K UHD, HDR, Dolby Vision & Atmos, Triple Tuner DVB-C/S/ S Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.12.2023 11:27 Uhr

Der reduzierte Preis von Amazon gilt nur für eine begrenzte Stückzahl. Wenn ihr euch so einen riesigen Fernseher zum günstigen Preis gönnen wollt, dann solltet ihr also nicht zu lange zögern. Bei anderen Händlern wie Otto müsst ihr über 1.400 Euro für den gleichen Fernseher zahlen (bei Otto anschauen). Ihr könnt also richtig viel Geld sparen.

Im Video verraten wir euch den Unterschied zwischen LCD und OLED. Hisense verbaut ein LCD-Panel:

Was taugt der Hisense-Fernseher?

Ihr bekommt mit dem Hisense 85A6EG nicht nur einen riesigen Fernseher, sondern auch einen großen Funktionsumfang. Es werden alle bekannten Smart-TV-Funktionen unterstützt und ihr könnt die beliebtesten Streaming-Dienste direkt erreichen. Ins Netz kommt ihr ganz einfach per WLAN und es sind einige Bildoptimierer wie Dolby Vision oder HDR10+ integriert.

Klassisches TV könnt ihr auch schauen. Dazu ist ein Triple-Tuner verbaut. Bei Amazon wird die gesamte Baureihe bei über 4.000 Bewertungen mit 4,4 von 5 Sternen bewertet (bei Amazon anschauen). Für den Preis so einen riesigen Fernseher zu bekommen, der auch noch etwas taugt, ist schon besonders gut. Für einen 85-Zoll-Fernseher müsst ihr aber auch genug Platz haben. Messt also genau aus, ob der gigantische TV wirklich an den angedachten Platz passt.