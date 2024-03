Apple-Knüller bei MediaMarkt: iPhone 15 Pro mit 2x 280‑GB‑Tarif zum Sparpreis

Bei MediaMarkt könnt ihr gerade ein tolles Tarifpaket mit dem iPhone 15 Pro ergattern. Das Topmodell von Apple wird euch mit gleich zwei 5G-Verträgen angeboten, die beide neben einer Allnet-Flat über ein Datenvolumen von jeweils 280 GB verfügen – und das zu einem unschlagbaren Preis. Wir haben das Angebot durchgerechnet und zeigen euch, warum es sich um einen erstklassigen Deal handelt.

MediaMarkt: iPhone 15 Pro mit 2x 280-GB-Tarif gnadenlos günstig

MediaMarkt hat gerade einen sehr guten Deal für das iPhone 15 in der Pro-Variante für euch auf Lager. Ihr bekommt das Apple-Smartphone mit gleich zwei Verträgen für zusammen 49,98 Euro im Monat (Angebot bei MediaMarkt ansehen). Die Tarife enthalten jeweils 280 GB 5G-Datenvolumen und eine Allnet- und SMS-Flat im o2-Netz. Einmalig werden 188,99 Euro für Zuzahlung und Anschlusspreis berechnet. Es ist natürlich auch möglich, den zweiten Vertrag an jemanden in der Familie oder Bekannte weiterzugeben. Beachtet jedoch, dass auch der zweite Vertrag auf euren Namen läuft. Wir zeigen euch mit unserer Rechnung unten, warum es sich bei diesem Angebot um einen sehr guten Deal handelt.

Die Tarif-Details auf einen Blick:

Netz: o2

Tarif: 2x Mobile XL

Allnet- und SMS-Flat

2x 280 GB 5G-Datenvolumen (max. 500 MBit/s Download)

(max. 500 MBit/s Download) EU-Roaming inklusive

24 Monate Mindestvertragslaufzeit, 1 Monat Kündigungsfrist

Apple iPhone 15 Pro mit Vertrag: Darum lohnt sich der Deal

Die Kosten des Tarif-Bundles im Überblick Grundgebühr

(monatlich) 49,98 Euro Zuzahlung

(einmalig, zu Vertragsbeginn) 149 Euro Anschlussgebühr

(einmalig, zu Vertragsbeginn) 39,99 Euro Versandkosten

(einmalig) gratis Gesamtkosten nach 24 Monaten 1.388,51 Euro Gerätewert

(aktueller Online-Bestpreis laut idealo.de) 989 Euro Effektivkosten Tarif

(Gesamtkosten abzügl. Gerätewert und Bonus) 399,51 Euro Effektivkosten Tarif pro Monat 16,65 Euro Zum Angebot bei MediaMarkt

Das Apple iPhone 15 Pro mit 128 GB kostet laut idealo-Preisvergleich bei seriösen Händlern aktuell mindestens 989 Euro (inklusive Versand). Zieht man diesen Wert sowie den Wechselbonus von den Gesamtkosten über die 24 Monate Laufzeit ab, so wird klar, dass ihr hier effektiv nur 16,65 Euro im Monat zahlt – ein sehr günstiger Preis für zwei Verträge mit Allnet/SMS-Flat und jeweils 280 GB Datenvolumen.

Das bietet euch das iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro – Apple-Infovideo

Das neue iPhone 15 Pro zeichnet sich durch ein kompakteres und leichteres Design aus, mit schmaleren Displayrändern und einem Titangehäuse. Eine bedeutende Neuerung ist der Action Button, der vielfältige Funktionen wie Stummfunktion, Kamera und mehr steuern kann und über die Shortcuts-App personalisierbar ist. Der Button ersetzt den bisherigen Stummschalter.

Im Inneren arbeitet der neue, leistungsstarke A17 Pro Chip, der nach Apple hohe Effizienz und Geschwindigkeit, vergleichbar mit einigen Desktop-PCs, gewährleistet. Die Geräte verfügen nun über einen USB-C-Port, der eine schnellere Datenübertragung ermöglicht und den EU-Normen für einheitliche Ladestandards entspricht.

