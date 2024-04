„Army Dreamers“ von Kate Bush: Die Bedeutung hinter dem Antikriegslied

„Army Dreamers“ von Kate Bush verliert auch heute nicht an Relevanz. Was hinter dem britischen Lied steckt, verraten wir euch hier.

Kate Bush ist nicht nur durch ihren Song „Running Up The Hill“ bekannt, der durch die Netflix-Serie „Stranger Things“ einen gewaltigen Aufschwung bekommen hat. 1980 hat die britische Sängerin das Lied „Army Dreamers“ veröffentlicht, welches als eines der ersten offenen politischen Songs in ihrem Repertoire gilt.

In dem Vereinigten Königreich befand sich „Army Dreamers“ neun Wochen lang in den Top-20-Charts und das Musikvideo, wenn auch amateurhaft produziert, gehört zu eines der liebsten von Bush.

In „Army Dreamers“ singt Bush aus der Perspektive einer Mutter, deren Sohn, der auch „Mammy's Hero“ („Mamas Held“) genannt wird, im Militär ist. Doch ihr Kind hat seinen Dienst in der Armee nicht überlebt, wie sie von dem „B.F.P.O“ (British Forces Post Office) mitgeteilt bekommt:

Lila Blumen, wie sie auf dem Sarg des Sohnes liegen, stehen unter anderem auch für Bewunderung und Ehrung für ein gelebtes Leben. Während der Sarg von vier uniformierten Männern getragen wird, wundert sich die Mutter, was aus ihrem Sohn hätte werden können:

(What could he do? Should have been a rock star)

But he didn't have the money for a guitar

(What could he do? Should have been a politician)

But he never had a proper education

(What could he do? Should have been a father)

But he never even made it to his twenties