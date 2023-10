Baldur’s Gate 3: Die Klamme Gruft lösen und Lazarus befreien

Die Klamme Gruft ist Teil der Nebenquest „Erkunde die Ruinen“. Sie hält nicht nur Fallen und Rätsel, sondern auch Schätze und andere Geheimnisse für euch bereit. Wie ihr die Gruft betreten und heil überstehen könnt, verraten wir euch in diesem Guide zu Baldur’s Gate 3.

Die Klamme Gruft finden

Einen Eingang zur Klammen Gruft erreicht ihr bereits innerhalb der ersten Spielstunde im ersten Akt von Baldur’s Gate 3. Er befindet sich direkt neben dem Wegpunkt „Überwucherte Ruinen“ (X: 285, Y: 308). Die Tür ist allerdings verschlossen und ihr benötigt Diebeswerkzeug, um sie zu öffnen. Zwei weitere Eingänge erreicht ihr über den Berg, zu dem ihr über den Wegpunkt „Klippen am Straßenrand“ gelangt. Hier stoßt ihr auf eine Gruppe von Halunken, die ihr entweder im Kampf besiegen oder durch verschiedene Dialogoptionen (überzeugen, einschüchtern, täuschen) verscheuchen könnt. Ihr schaltet die Nebenquest „Erkunde die Ruinen“ frei.

Zerstört das Seil mit dem Grundstein, um einen Zugang freizulegen. (© Screenshot GIGA)

Der Kapelleneingang wird von der anderen Seite bewacht. Ihr könnt allerdings versuchen die Wache zu täuschen, um Zugang zu erhalten. Gelingt das nicht, könnt ihr das Seil um einen Grundstein zerstören, der über geborstenem Steinboden schwebt und dann durch das Loch springen. Im Inneren müsst ihr es mit sechs weiteren Grabräubern (Stufe 2) aufnehmen, die nicht mit sich verhandeln lassen.

Der Hebel befindet sich hinter einer Statue und öffnet eine Tür zur Klammen Gruft. (© Screenshot GIGA)

Danach geht es weiter zu einer großen Statue im Speiseraum. Hinter der Statue könnt ihr durch einen Wahrnehmungswurf einen Hebel entdecken (X: -174, Y: -362), der eine Holztür im Flur öffnet. Nehmt den neuen Durchgang und ihr erreicht die Klamme Gruft.

Den großen Sarkophag öffnen

Die schwere Eichentür zu eurer Rechten führt euch zu einem großen Sarkophag, der mit einer Falle bestückt ist. Wollt ihr ihn öffnen, benötigt ihr Fallenentschäfer-Werkzeug und müsst den Fingerfertigkeitswurf bestehen (Schwierigkeit: 10). Speichert also am besten vorher ab.

Habt ihr kein Werkzeug dabei, gibt es einen Trick, mit dem ihr den Sarkophag dennoch ganz leicht öffnen könnt: Bewegt euch mit der Gruppe zu jedem Winkel in der Grabkammer, um alle Fallen durch Wahrnehmungswürfe aufzudecken. Dabei dürft ihr die kleinen Sarkophage ruhig öffnen. Sie lösen keine Falle aus. Wichtig ist, dass ihr einen Knopf auf der mittleren Säule entdeckt.

Platziert eure Gruppe wie auf dem Bild und aktiviert den rundenbasierten Modus. (© Screenshot GIGA)

Stellt euch mit eurer Gruppe zwischen den Sarkophag und den Knopf und aktiviert dann den rundenbasierten Modus. Macht dann einen Rechtsklick auf den Sarkophag und wählt "Öffnen" aus. Dadurch werden die Fallen aktiviert (aber noch nicht ausgelöst) und der Sarkophag ist bereit geplündert zu werden. Lauft dann mit demselben oder einem anderen Charakter zum Knopf und betätigt ihn. So werden die Fallen wieder deaktiviert. Ihr könnt den rundenbasierten Modus wieder verlassen und die Items aus dem Sarg nehmen. So erhaltet ihr unter anderem „Gravierter Schlüssel“

Lazarus freischalten

Lazarus wird euch auf euren Reisen nützlich sein. (© Screenshot GIGA)

Mit dem Schlüssel im Gepäck geht es zur gegenüberliegenden Eichentür. Diese könnt ihr dank des Schlüssels jetzt öffnen. Hier findet ihr eine weitere Grabkammer, deren Zugang ihr durch das Drücken eines Knopfes daneben öffnen könnt. Dadurch werden jedoch fünf tote Schreiber (Stufe 2) auf den Plan gerufen, die euch in einen Kampf verwickeln. Die meisten der Schreiber wirken liebend gerne Magie und wenden Verstummen-Zauber auf euch an. Ihr seid also besser mit Charakteren beraten, die keine magischen Fähigkeiten nutzen müssen, um sich zur Wehr zu setzen.

Habt ihr den Kampf gewonnen, könnt ihr in der Grabkammer „Reich verzierter Sarkophag“ öffnen. Lazarus steigt aus dem Sarkophag und stellt euch eine Frage. Der Untote stellt keine Gefahr für euch dar. Stattdessen wird er zukünftig in eurem Lager sein Dasein fristen und nützliche Dienste anbieten, wie die Wiederbelebung eines Gefährten.

