Viele Menschen kaufen sich aktuell ein Balkonkraftwerk, um die eigenen Energiekosten zu senken. Die Preise für solche Mini-Solaranlagen sind zuletzt stark gestiegen. Doch nicht überall gibt es WLAN und eine App dazu, sodass die Leistung nicht ausgewertet werden kann. Auch sind manche Apps sehr schlecht umgesetzt und unnötig kompliziert. Genau dafür gibt es eine preiswerte Lösung.

Balkonkraftwerk mit WLAN und App nachrüsten

Ich selbst besitze (noch) ein älteres Balkonkraftwerk mit 600 Watt und Hoymiles-Wechselrichter, der über kein WLAN und keine App verfügt. Um die Leistungsdaten und Erträge trotzdem auslesen zu können, habe ich mir eine WLAN-Steckdose mit Energiemessung für den Outdoor-Bereich gekauft. Ich nutze ein Modell von AVM, das ziemlich teuer ist (bei Amazon anschauen). Doch mittlerweile gibt es bei Amazon unzählige günstigere Outdoor-Steckdosen, über die ihr euer Balkonkraftwerk auslesen könnt.

Meine Empfehlungen von WLAN-Steckdosen für den Outdoor-Einsatz:

Aussensteckdose Wasserdicht Wlan Steckdose Outdoor GreenSun Outdoor Steckdose Alexa Steckdose Stromv Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.06.2023 12:52 Uhr

Mycket Outdoor Socket WLAN Smart Steckdosen 2.4GHz WiFi Stecker misst Stromverbrauch Gartensteckdose Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.06.2023 12:52 Uhr

UCOMEN WLAN Smart Steckdose Outdoor Steckdose 1 Pack, Smart Home Steckdose misst den Stromverbrauch, Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.06.2023 12:52 Uhr

Luminea Home Control Zeitschaltuhr: WLAN-Outdoor-Steckdose, HomeKit-fähig, App, Sprachbefehl, Stromm Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.06.2023 12:53 Uhr

Jede dieser WLAN-Steckdosen mit Energiemessung für den Outdoor-Bereich habe ich mindestens schon einmal verbaut, die von Pearl schon vier Mal. Ihr steckt sie einfach zwischen das Balkonkraftwerk und die Steckdose, installiert die App und verbindet euch mit dem WLAN. Sobald das passiert ist, wird euch die Leistung in den Apps als Verbrauch angezeigt. Da müsst ihr etwas umdenken, denn die App misst einfach nur den Stromfluss, den euer Balkonkraftwerk ausgibt.

In den Apps bekommt ihr nicht nur eine Watt-Anzeige in Echtzeit, sondern auch eine Zusammenfassung der Erträge pro Tag, Woche, Monat und mehr. So wisst ihr ganz genau, wie viel Energie ihr produziert habt.

Das müsst ihr über Balkonkraftwerke wissen:

Alternative zu störrischen Wechselrichtern mit WLAN

Zuletzt hab ich immer häufiger auch WLAN-Steckdosen mit Energiemessung installiert, da besonders die Software der Deye-Wechselrichter eine Qual ist. Die App ist kompliziert und lässt sich oft nicht einrichten. Da empfehle ich dann meist eine 20-Euro-WLAN-Steckdose und alle waren bisher zufrieden. Einmal mussten wir die Pearl-Steckdose austauschen, da sie plötzlich defekt war. Wurde aber anstandslos getauscht, da noch in der Garantiezeit.