Viele Händler bieten mittlerweile Mini-Solaranlagen an, die ihr ganz einfach in die Steckdose stecken und so direkt selbst Energie produzieren könnt. Die Preise variieren aber sehr stark. Bekannte Solar-Händler verkaufen ihre Balkonkraftwerke oft über eBay. Dort gibt es aktuell ein Modell für nur 550 Euro.

Balkonkraftwerk für 550 Euro

Originalartikel:

Wenn ihr euch ein Balkonkraftwerk kaufen wollt, dann solltet ihr unbedingt bei eBay reinschauen. Dort haben diverse Solar-Händler, die schon Tausende der Mini-Solaranlagen und andere Solar-Produkte verkauft haben, richtig gute Angebote. Die Händler schnüren Komplettpakete mit zwei Solarzellen, einem Microwechselrichter, dem Kabel und einem Adapter zu Preisen von teilweise unter 600 Euro. Meist sind die Versandkosten schon drin, sodass ihr richtig günstig ein Balkonkraftwerk erhaltet, das euch bares Geld spart.

Folgende Angebote solltet ihr kennen:

Die verschiedenen Pakete unterscheiden sich in der Leistung, Farbe und Größe der Solarpanel sowie dem Wechselrichter. Wenn ich jetzt wieder ein Balkonkraftwerk kaufen würde, dann wäre das in jedem Fall eins mit Solarpanels, die über 800 Watt erreichen und mit einem Microwechselrichter, der WiFi drin hat, etwa dieses Modell für 600 Euro (bei eBay anschauen).

Die Gründe liegen auf der Hand. Auch wenn maximal 600 Watt ausgegeben werden, erzeugt man bei schlechteren Wettersituationen einfach mehr Energie. Zudem sollen wohl bald maximal 800 Watt möglich sein. Dann müsst ihr nur den Microwechselrichter auswechseln und könnt sofort mehr Energie nutzen. Da lohnt es sich also für die kommenden Regeländerungen schon einmal vorzuarbeiten. So ein Microwechselrichter kostet maximal 200 Euro. Wenn ihr den also nach einigen Jahren auswechselt, rentiert sich der ganze Spaß deutlich mehr.

Das müsst ihr über Balkonkraftwerke wissen:

Balkonkraftwerk bei anderen Händlern kaufen

Falls ihr keine Lust auf den Kauf bei eBay habt, dann könnt ihr auch bei anderen Händlern zuschlagen. Balkonkraftwerke findet ihr mittlerweile bei Amazon, MediaMarkt, Netto und Otto. Die Preise sind dort aber meist etwas höher als bei Händlern von eBay. Checkt zudem, ob es in eurer Region Förderungen für Mini-Solaranlagen gibt.

