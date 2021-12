Immer noch verzweifelt auf der Suche nach einer PlayStation 5? Ihr könnt euch die heiß begehrte NextGen-Konsole aktuell plus 2. Controller oder Sony Pulse Kopfhörer und PS Plus-Mitgliedschaft zum Handyvertrag sichern. Wir haben nachgerechnet und verraten, ob sich der Deal lohnt.

PlayStation 5 Disc- oder Digital-Edition plus 20 GB Handytarif bei o2

Die PlayStation 5 ist wieder bei o2 zusammen mit dem „Free M“-Tarif erhältlich! Diesmal habt ihr sogar die Wahl zwischen der PS5 mit und ohne Laufwerk. Die PlayStation 5 Disc-Edition kommt mit einem Pulse Kopfhörer und die Digital-Edition mit einem 2. Dual Sense Controller. Dazu gibt es eine Allnet- und SMS-Flat mit 20 GB 5G/LTE (max. 300 MBit/s). Zu beiden NextGen-Konsolen könnt ihr euch zusätzlich noch ein 12 Monate PlayStation Plus Abo und einen 100 Euro Wechselbonus sichern.

Hinweis: Die PS5-Konsolen sind allerdings nur in begrenzter Stückzahl verfügbar und werden frühestens erst in 7 Wochen geliefert. Unterm Tannenbaum landen sie also leider nicht mehr.

Wenn ihr euch für das Tarif-Bundle entscheiden solltet, könnt ihr bis zum 15.02.2022 den Code für die PlayStation Plus Mitgliedschaft in der „Mein o2“ App unter Angabe der Auftragsnummer und eurer Postleitzahl anfordern und bekommt den Gutscheincode dann via E-Mail zugesendet.

Die Details des Tarifs „o2 Free M“ im Überblick

Netz: o2

20 GB LTE/5G -Datenvolumen (max. 300 MBit/s)

-Datenvolumen (max. 300 MBit/s) Allnet- und SMS-Flat

EU-Roaming inklusive

24 Monate Mindestlaufzeit, 3 Monate Kündigungsfrist

Für 5 Euro mehr im Monat gibt's das Konsolen-Bundle auch mit dem „o2 Free M Boost“ und 40 GB LTE/5G-Datenvolumen sowie der Möglichkeit, den Tarif auf mehreren Geräten gleichzeitig zu nutzen („Connect-Option“).

Beachtet allerdings, dass das Angebot beim letzten Mal sehr schnell ausverkauft war. Bei anderen Händlern ist die NextGen-Konsole weiterhin restlos vergriffen, checkt hier die aktuelle Verfügbarkeit:

Wie sich die PS5 im Vergleich zur Xbox Series X schlägt, erfahrt ihr im Video:

PS5 in den Tarif-Bundles: Diese Kosten erwarten euch

Die folgenden Rechenbeispiele gelten für eine Laufzeit von 24 Monaten mit dem „o2 Free M“-Tarif:

PlayStation 5 Disc-Edition

Inkl. Sony Pulse Headset PlayStation 5 Digital-Edition

inkl. 2. Dualsense Controller Einmalzahlung für die PS5: 1 Euro

Monatliche Grundgebühr für den o2-Tarif mit 20 GB: 24 × 44,99 Euro

Einmalige Anschlussgebühr: 39,99 Euro

Versandkosten: 4,99 Euro

= Gesamtkosten nach 24 Monaten: 1.125,74 Euro Einmalzahlung für die PS5: 1 Euro

Monatliche Grundgebühr für den o2-Tarif mit 20 GB: 24 × 39,99 Euro

Einmalige Anschlussgebühr: 39,99 Euro

Versandkosten: 4,99 Euro

= Gesamtkosten nach 24 Monaten: 1.004,74 Euro Zum Angebot bei o2 Zum Angebot bei o2

PS5 mit o2 Free-M-Vertrag: Lohnt sich das Angebot?

Holen wir mal den Taschenrechner raus: Die PS5 Disc Edition kostet 499 Euro und die PS5 Digital Edition 399 Euro – zumindest theoretisch, denn sie ist aktuell überall ausverkauft. Der Pulse Kopfhörer kostet rund 90 Euro und der 2. Controller kostet mindestens ca. 60 Euro. Ein PlayStation Plus Abo für 12 Monate kostet UVP 59,99 Euro.

Zieht man diese Werte von den Gesamtkosten über 24 Monate Vertragslaufzeit ab, bleiben 476,74 Euro bzw. 485,75 Euro für die beiden Tarife übrig. Das entspricht 19,86 Euro für die PS5 Disc-Edition mit dem Kopfhörer bzw. 20,24 Euro für das Bundle mit der Digital-Edition und dem 2. Dual Sense Controller im Monat für eine Allnet- und SMS-Flat mit 20 GB LTE/5G-Datenvolumen. Der Normalpreis für den „o2 Free M“-Tarif beträgt 29,99 Euro im Monat – so gesehen also ein guter Deal. Die 100 Euro Wechselbonus sind hier noch nicht einmal einberechnet.

Der größte Vorteil hierbei ist selbstverständlich, dass ihr die Sony PlayStation 5 dazu bekommt. Wenn ihr nicht mehr auf die NextGen-Konsole warten möchtet und sowieso ein Datenvolumen-Update gebrauchen könntet, ist das Angebot definitiv empfehlenswert.

Vergesst auf keinen Fall rechtzeitig zu kündigen, also mindestens 3 Monate vor Vertragsende. Falls ihr das vergessen solltet, verlängert sich der Vertrag jedoch nicht um ein weiteres Jahr, sondern kann monatlich gekündigt werden. Die Grundgebühr reduziert sich außerdem auf 29,99 Euro (Free M) bzw. 34,99 Euro (Free M Boost) ab dem 25. Monat.