Der beste Gameboy-Emulator für Android zum Download: Gameboy Color A.D.

Ein Gameboy-Emulator für Android ermöglicht es euch, eure Lieblingsspiele von Nintendos kultiger Handheld-Konsole auf eurem Android-Gerät zu spielen. Einer der besten Gameboy-Emulatoren für Android ist Gameboy Color A.D. Im Artikel bekommt ihr eine Beschreibung des Emulators und erfahrt, wo ihr diesen downloaden könnt.

Fazit: Wer noch einmal die Klassiker des Gameboy und Gameboy Color auf dem Smartphone erleben möchte, bekommt mit Gameboy Color A.D. einen leistungsstarken Emulator für diesen Anwendungszweck.

Gameboy Color A.D.: Gameboy-Klassiker per Emulator auf dem Smartphone spielen

1989 erschien der Nintendo Gameboy und ist noch bis in unsere Tage die meist verkaufte Spielekonsole. Wer damals Spiele wie Tetris, Super Mario und Zelda spielte, besitzt heute allerdings in den meisten Fällen ein Smartphone und hat dort die Möglichkeit zum Zocken. Will man genannte Klassiker noch einmal erleben, liegt es natürlich nahe, einen Emulator für sein Smartphone zu benutzen. Mit Gameboy Color A.D. steht euch ein hervorragender Gameboy-Emulator für Android zur Verfügung, mit dem ihr zusätzlich auch Spiele des Nachfolgers Gameboy Color zocken könnt.

Gameboy Color A.D. herunterladen, installieren und verwenden

Über den unteren Button könnt ihr euch Gameboy Color A.D. als APK-Datei herunterladen: Wie ihr APK-Dateien auf eurem Android-Gerät installieren könnt, erfahrt ihr im verlinkten Artikel.

Der Emulator sowie ROMs für den Gameboy Color belegen jeweils nur etwa 1 MB Speicher, Gameboy-ROMs sogar nur etwa 100 KB. Nachdem ihr Gameboy Color A.D. heruntergeladen und installiert habt, könnt ihr über die integrierte Suche nach ROMs suchen, installierte ROMs könnt ihr direkt aus dem entsprechenden Ordner aufrufen und spielen.

Der Emulator startet automatisch, wenn ihr eine ROM ausgewählt habt. In den Einstellungen der App könnt ihr unter anderem die Audioausgabe und die Videoqualität einstellen, sowie Cheats abrufen.