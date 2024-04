Die besten Country-Songs: Von Americana bis Western-Swing

Mit einer Gitarre oder einem Banjo in der Hand, einem Cowboyhut auf dem Kopf und dem Sonnenuntergang entgegen blickend: Die perfekte Szene für Country-Musik. Welche die besten Country-Songs sind, erfahrt ihr hier.

Country-Musik ist ein Genre, das aus der amerikanischen Volksmusik stammt. Bestehend aus einer Vermischung verschiedener Richtungen, entsteht die heutige Country-Musik. Einflüsse können von Old-Time-Musik zu Blues oder Pop reichen – Country ist vielseitig, was sich auch an den bekanntesten Musikern des Genres sehen lässt.

Im Folgenden stellen wir euch die besten Country-Songs in den Subgenres Americana, Nashville Sound, Bluegrass und Western-Swing vor.

Die besten Country-Songs in einer Übersicht

In unserer Playlist findet ihr eine Allerlei an Country-Songs, die sich durch alle Subgenres ziehen. Außerdem findet ihr weiter unten eine Liste der besten Country-Songs in den jeweils genannten Genres.

Americana

Auch als Alternative Country bezeichnet, ist Americana eine untergeordnete Musikrichtung, die vor allem sozialkritische Inhalte hat. Hauptsächlich ist Americana durch Südstaatenmusik beeinflusst und hat teilweise auch Ansätze des Rocks inne.

„Choctaw Bingo“ - James McMurty

„Hello In There“ - John Prine

„Hickory Wind“ - Gram Parsons

„Car Wheels On A Gravel Road“ - Lucinda Williams

„Pancho and Lefty“ - Emmylou Harris

„Copperhead Road“ - Steve Earle

„The Night they Drove Old Dixie Down“ - The Band

„Tear Stained Eye“ - Son Volt

„Angel from Montgomery“ - John Prine & Bonnie Raitt

Bluegrass

Bluegrass hat seinen Namen von der Gruppe „The Blue Grass Boys“ bekommen, die als Begründer der Richtung gelten. Üblicherweise kommt Bluegrass aus dem südöstlichen Teil der Appalachen und verwendet oftmals Banjos, Mandolins, Westerngitarren und Fiddles.

„Rocky Top“ - Osborne Brothers

„Dueling Banjos“ - Eric Weissberg

„Tortures Tangled Hearts“ - The Chicks

„Man of Constant Sorrow“ - Dick Burnett

„Will the Circle Be Unbroken“ - Ada R. Habershon & Charles H. Gabriel

„With Body and Soul“ - Bill Monroe & The Blue Grass Boys

„Foggy Mountain Breakdown“ - Flatt & Scruggs

„Tennessee 1949“ - Larry Sparks

Nashville Sound

Dolly Parton ist wohl eine der bekanntesten Vertreterinnen des Nashville Sounds. Nachdem Country-Musik in der Blütezeit des Rock 'n‘ Rolls an Popularität verloren hat, wurde Country weicher gestaltet, um eine breitere Masse anzusprechen.

„A Lesson In Leavin'“ - Dottie West

„Welcome to My World“ - Jim Reeves

„It Wasn't God Who Made Honky Tonk Angels“ - Kitty Wells

„The Thrill of My Life“ - Bill Anderson

„Just One Time“ - Skeeter Davis

„The End Of The World“ - Skeeter Davis

„I'm Sorry“ - Brenda Lee

„Scarlet Ribbons“ - Jim Reeves

„Walkin‘ After Midnight“ - Patsy Cline

„Heaven Is My Woman's Love“ - Tommy Overstreet

Western-Swing

Western-Swing gibt es bereits seit den 1930er Jahren und verbindet texanische Musik mit Einflüssen von Blues und Jazz. Insbesondere die Big Bands im Jazz-Bereich hatten Einfluss auf den Western-Swing. Kombiniert mit einem ländlichen Klang, der dem Cowboy-Image typisch ist, entstand dadurch die Stilrichtung.

„Misery“ - Bob Wills

„Take Me Back To Tulsa“ - Bob Wills

„Ashes Of Love“ - Kitty Wells & Red Foley

„I'll Make Sweet Love To You“ - The Maddox Brothers & Rose

„Saturday Night Boogie“ - Al Dexter

„Rye Whiskey“ - Tex Ritter

„Married Man Blues“ - The Nite Owls

„Oklahoma Hills“ - Jack Guthrie

„Crazy 'Cause I Love You“ - Spade Cooley & Orchestra

„Miss Molly“ - Spade Cooley

