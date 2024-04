Die besten R&B-Songs: Die Besten der Besten in der Welt der Soul-Musik

R&B ist so versatil, wie ihr es nur brauchen könntet. Sei es zum Tanzen oder für einen romantischen Abend – das Genre bietet euch alles. Welche R&B-Songs wir euch empfehlen können, findet ihr im Folgenden und unserer für euch erstellten Playlist.

„Rhythm and Blues“ oder auch abgekürzt „R&B“ ist eine Musikrichtung, die es seit den 1940ern gibt. Ursprünglich eine Form des Blues, aus der später der Rock 'n‘ Roll entsprang, ist R&B heute eine Mischung aus Pop und Hip-Hop.

Musiker wie Etta James, B.B. King, James Brown und Ray Charles zählen zu den bekanntesten R&B-Künstlern. Auch in der Gegenwart des R&B gibt es viele Namen, die euch bekannt vorkommen könnten – beispielsweise Mariah Carey, The Weeknd, Michael Jackson, Whitney Houston oder Prince.

R&B Songs aus den 90ern

In den 90ern bis in die frühen 2000er Jahre hat R&B ein echtes Hoch erlebt. Nelly, Destinys Child, USHER, Ne-Yo und Kelis sind nur ein paar der Vertreter des Genres in diesem Zeitraum. Das sind die besten R&B Songs aus den 90er bis 00er Jahren:

„Hot In Here“ - Nelly

„Fantasy“ - Mariah Carey feat. ODB

„Crazy In Love“ - Beyoncé

„Bootylicious“ - Destiny’s Child

„Let’s Get Married“ - Jagged Edge

„No Scrubs“ - TLC

„No Diggity“ - Blackstreet

„Milkshake“ - Kelis

„Yeah“ - Usher

„Remember the Time“ - Michael Jackson

„Hey Ya“ - Outkast

R&B Songs von 1940 bis 1950

Einen massiven Unterschied könnt ihr beim Hören von R&B-Songs aus den 1940ern feststellen, als die Musikrichtung noch in ihren Kinderschuhen steckte. Wir haben ein paar Beispiele für euch:

„It Must Be Jesus“ - Ray Charles

„Honey Love“ - The Drifters

„Yakety Yak“ - The Coasters

„You Send Me“ - Sam Cooke

„Teardrops From My Eyes“ - Ruth Brown

„Dedicated To The One I Love“ - The Shirelles

„If I May“ - Nat King Cole

„Blueberry Hill“ - Fats Domino

„Please Please Please“ - James Brown

„Tears of A Clown“ - Smokey Robinson and The Miracles

Natürlich haben wir euch auch eine Playlist erstellt, in der ihr einen bunten Mix aus R&B in den verschiedenen Jahrzehnten habt.

