Exklusiv bei GIGA: Mega Rabatt auf Balkonkraftwerk-Komplettpaket

Exklusiv für GIGA-Leser gibt es derzeit beim Anbieter Kleines Kraftwerk ein Balkonkraftwerk-Komplettset mit vier PV-Modulen und insgesamt bis zu 2.160 Watt Leistung zum absoluten Tiefstpreis. Wir haben die Details des Angebots für euch.

Exklusiver Balkonkraftwerk-Deal: 2.160 Watt für 729 €

Bis zum 12.05.2024 bekommt ihr exklusiv als GIGA-Leser das Quattro-Balkonkraftwerk-Komplettpaket des Anbieter Kleines Kraftwerk zum Preis von nur 729 Euro (Angebot bei Kleines Kraftwerk ansehen).

Das Balkonkraftwerk nutzt die neueste Technologie aus 2024 und erreicht so bis zu 30 Prozent mehr Leistung. Dazu bietet euch der Hersteller einen kostenfreien Premium-Versand per Spedition innerhalb von 24 Stunden, 25 Jahre Produktgarantie, 25 Jahre Leistungsgarantie sowie kostenfreien Telefonsupport an.

Vorzüge & technische Daten des Balkonkraftwerk-Komplettpakets von Kleines Kraftwerk

Zum Balkonkraftwerk-Komplettpaket gehören vier bifaziale PV-Module mit jeweils 430 Watt Peak plus bis zu 106 Watt Peak über die Rückseite, wodurch sich insgesamt eine Leistung von bis zu 2.160 Watt ergibt. Durch die verwendete TopCon-Technologie erzielt jedes Solarmodul des Sets beeindruckende 38 Prozent mehr Leistung als herkömmliche Module und weist überdies eine längere Lebensdauer auf.

Weiterhin enthält das Balkonkraftwerk-Set einen Hoymiles HMS-1800-4T-Wechselrichter mit 1.800 Watt Leistung, der für den Außeneinsatz wasserdicht nach IP67 und auf 600 Watt drosselbar ist. Darüber hinaus in dem Paket enthalten ist ein Schuko-Anschlusskabel mit fünf Meter Länge (andere Größen sind gegen Aufpreis erhältlich).

Ebenfalls gegen Aufpreis, aber auch hier mit exklusivem Rabatt für GIGA-Leser sind statisch geprüfte Halterungen Made in Germany unter anderem für Flachdach, Gitterbalkon und Wand verfügbar. Über die separat erhältliche Smartphone-App könnt ihr die Energieerzeugung eures Balkonkraftwerks jederzeit und von jedem Ort aus im Blick behalten.

