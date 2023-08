Follow Your Legend ist ein Onlineshop, der sich laut eigenen Angaben für den Umweltschutz einsetzt. Doch nicht jeder Shop ist auch gleich seriös. Mehr dazu erfahrt ihr in unserem Artikel.

Im Internet ist es nie leicht, seriöse und unseriöse Angebote voneinander zu unterscheiden. Manche Seiten sehen auf den ersten Blick ziemlich seriös aus, doch der Schein kann trügen. Im folgenden Artikel informieren wir über die Seite Follow Your Legend, klären, ob diese seriös ist und geben euch weitere Tipps, wie ihr unseriöse Seiten leichter entdecken könnt.

Ist Follow Your Legend seriös?

Follow Your Legend ist ein Onlineshop, der insbesondere folgende Inhalte anbietet: Plüschtiere, Halsketten, Armbänder und mehr. Einen Teil ihrer Einnahmen spenden sie laut eigenen Angaben an verschiedene Projekte, die die Umwelt und Wildtiere (wie beispielsweise Schildkröten) schützen sollen oder auch in verschiedenen Regionen Wasser bereitstellen. Deshalb sind auch ihre Produkte angeblich nachhaltig produziert. In der Vergangenheit war die Seite laut archive.org mehrere Monate offline, was nicht gerade glaubwürdig erscheint. Auch Trustpilot zeigt eher eine dürftige Bewertung an. Insgesamt lässt sich daraus schließen, dass Follow Your Legend nicht seriös ist. Woran du Fake-Shops erkennen kannst, liest du in unserem Artikel.

Woran erkennt ihr eine unseriöse Website?