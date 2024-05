Friends in Bestform: Diese Folge vereint alles, was die Serie so großartig macht

„Friends“ ist mehr als eine unterhaltsame Fernsehserie. Es ist ein Phänomen, das Generationen geprägt und Freundschaften neu definiert hat.



Mit einer perfekten Mischung aus Comedy, Emotionen und dem unvergleichlichen Gefühl von Freundschaft, hat „Friends“ es geschafft, etliche Menschen überall auf der Welt regelmäßig vor die Bildschirme zu locken. Über zehn Staffeln hinweg begleiten wir die sechs Freunde Monica, Ross, Rachel, Chandler, Joey und Phoebe durch die Höhen und Tiefen des Lebens in New York City. Ihre Erlebnisse rund um Liebe, Karriere und die täglichen Herausforderungen des Erwachsenwerdens haben Zuschauer weltweit zum Lachen und Weinen gebracht. Doch welche „Friends“-Folge ist die beste?

Anzeige

2021 fand das große „Friends“-Reunion statt. Unsere kino.de Kollegen geben euch in ihrem Video einen ersten Einblick:

Friends: The Reunion | Official Trailer

Das ist laut IMDb Bewertungen die beste Folge

Bei der besten Folge der Sitcom handelt es sich um die Folge „Das kollektive Geheimnis“ (im Original „The One Where Everybody Finds Out“) aus der fünften Staffel. Auf IMDb erhält die Folge eine Bewertung von 9,7/10, was zwar nicht perfekt, aber schon sehr nah dran ist. Die Episode hat alles was es braucht, um bei den Fans so gut anzukommen: Ein Geheimnis, das an die Oberfläche kommt, jede Menge witziger Szenen und Ross' unvergleichlichen Gesichtsausdruck.

Anzeige

In dieser Folge erfährt Phoebe von Chandler und Monica, die auch zurück in New York nicht die Finger voneinander lassen können. Auch Rachel weiß davon und Joey kämpft schon länger damit, dieses Geheimnis für sich zu behalten. Es kommt zu einer Reihe komischer und emotionaler Szenen: Rachel und Phoebe schmieden einen Plan, damit Chandler und Monica endlich zugeben, dass zwischen ihnen etwas läuft. Am Ende gestehen sich Chandler und Monica ihre Liebe. Und zu guter Letzt findet auch Ross heraus, dass sein bester Freund seine Schwester datet. Die Highlights dieser Episode:

Phoebes Versuch, Chandler zu verführen, um ein Geständnis aus ihm herauszubekommen.

Chandlers Liebeserklärung an Monica.



Ross' Reaktion als er von der Beziehung der beiden erfährt.

Anzeige

Unsere Bilderstrecke zeigt euch Serien-Intros aus den 80ern und 90ern:

Auch diese Folgen waren sehr beliebt

„Auf Wiedersehen“ (im Original „The Last One“) ist die letzte Episode von „Friends“ und somit ein emotionaler Abschied, der die Zuschauer weltweit berührt hat. Auf IMDb bekommt die Folge eine Bewertung von 9,6/10. Der schönste Moment ist, wenn Rachel bei Ross auftaucht und somit klar ist, dass sie aus dem Flugzeug rausgekommen ist. Der emotionalste Moment? Die Szene, in der die Freunde ihre leeren Wohnung betrachten, bevor sie gemeinsam Kaffee trinken gehen – ein bittersüßer Abschied von der Serie und der gemeinsamen Zeit.

Die Folge „Alles ist relativ“ (im Original „The One with the Embryos“) hat eine Bewertung von 9,4/10 auf IMDb. In dieser Episode dreht sich alles um eine Wette, denn Monica und Rachel streiten mit Chandler und Joey darum, wer die anderen besser kennt. Der Wetteinsatz ist skurril: Wenn die Jungs gewinnen, werden die Wohnungen getauscht. Wenn die Mädchen gewinnen, müssen die Jungs das Huhn und die Ente los werden. Das Quiz bietet für Fans unzählige witzige Momente, aber das ist längst nicht alles was uns in der Folge erwartet. Denn auch Phoebe hat eine große Ankündigung zu machen: Die künstliche Befruchtung hat funktioniert.

In unserem Quiz findet ihr heraus, welcher „Friends“-Charakter ihr seid:

Quiz: Welcher Friends Charakter bist Du?

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.