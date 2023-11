Für 39,99 Euro: Aldi verkauft ein ganz besonderes Heizkissen

Ob für kalte Wintertage oder verspannte Muskeln: Ein Heizkissen darf in keinem Haushalt fehlen. Bei Aldi wird aktuell ein Heizkissen für 39,99 Euro verkauft. Der Preis ist zwar hoch, doch im Vergleich zu Konkurrenzprodukten bietet es einen entscheidenden Vorteil.

Heizkissen sind echte Alleskönner: Sie wärmen die Seele in kalten Wintertagen, spenden verspannten Muskeln wohltuende Wärme und können sogar die Energiekosten senken. Denn ein stromsparendes Heizkissen kann unterm Strich günstiger sein als eine alte Heizung auf Anschlag laufen zu lassen.

Einen Nachteil haben die meisten Heizkissen aber: sie sind kabelgebunden. Wenn keine Steckdose in der Nähe ist, schaut man die in die Röhre. Das Heizkissen von Aldi macht damit aber Schluss.

Aldi Nord verkauft akkubetriebenes Heizkissen für 39,99 Euro

Bei Aldi Nord gibt es ein drahtloses Heizkissen für 39,99 Euro. (Bildquelle: Aldi Nord)

Das akkubetriebene Heizkissen ist ab sofort (6.11.) bei Aldi Nord erhältlich und kostet 39,99 Euro. Die Abmessungen belaufen sich auf 45 x 10 x 35 cm, angeboten wird es in verschiedenen Farben (creme oder dunkelgrau). Das Innenmaterial besteht aus Baumwolle, das Außenmaterial hingegen aus einem Gewebestoff. Clever: Der abnehmbare Bezug erleichtert die Reinigung und eine Abschaltautomatik sowie Überhitzungsschutz sorgen für Sicherheit.

Der integrierte Akku (5.000 mAh) ermöglicht eine Akkulaufzeit von bis zu 5,5 Stunden. Drei unterschiedliche Wärmestufen gibt es. So kann jeder Nutzer die passende Stufe für sich auswählen.

Wissenswertes über Aldi:

7 Fakten über Aldi, die ihr nicht kanntet Abonniere uns

auf YouTube

Wärmeunterbett als Alternative

Wer nicht so viel Geld ausgeben, aber nicht auf wohlige Wärme verzichten will, wird ebenfalls bei Aldi Nord fündig. Der Discounter bietet unter anderem ein Wärmeunterbett an. Das ist zwar kabelgebunden, kostet mit 19,99 Euro aber nur die Hälfte. Noch günstiger kommt man hingegen mit einer dicken Wohndecke (150 x 200 cm) weg, die überhaupt keine Stromkosten verursacht. Die gibt es ebenfalls bei Aldi Nord und schlägt mit 9,99 Euro zu Buche.

