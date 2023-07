Harry Potter ist Kult: Die fantastischen Geschichten aus Hogwarts haben Millionen Menschen begeistert. Grund genug für Aldi, den Fans des Zauberlehrlings ein ganz besonderes Angebot zu machen. Das beginnt bei günstigen 7,99 Euro und richtet sich an Groß und Klein.

Mit mehr als 500 Millionen verkauften Büchern gilt Harry Potter als erfolgreichste Buchreihe der Welt. Hinzu kommen noch acht Filme rund um den Zauberlehrling mit dem Blitz auf der Stirn, die weltweit insgesamt über 9,5 Milliarden US-Dollar an den Kinokassen eingespielt haben.

Mit Harry Potter lässt sich also Gutes Geld verdienen. Wenig überraschend also, dass auch Aldi Süd auf den Zug aufspringt.

Aldi Süd verkauft Fan-Artikel rund um Harry Potter

Fans von Harry Potter kommen bei Aldi Süd auf ihre Kosten. (Bildquelle: Aldi Süd)

Aktuell verkauft der Discounter mehrere Fan-Artikel rund um Harry Potter.

Dazu gehören etwa Herren- und Damen-Pyjamas für 7,99 Euro das Stück. Ein Shorty-Pyjama für Kinder gibt es bereits für 3,99 Euro. Die Kleidungsstücke sind in unterschiedlichen Größen und Farben erhältlich und zeigen verschiedene Motive aus dem Harry-Potter-Universum.

Doch damit nicht genug: Aldi Süd bietet auch Harry-Potter-Bettwäsche für 17,99 Euro. Die zeigt ebenfalls verschiedene Harry-Potter-Motive an, besteht zu 100 Prozent aus Baumwolle und kommt auf Größen von 80 x 80 cm für den Kissenbezug sowie 200 x 135 cm für den Deckenbezug.

In einigen Bundesländern enden bald wieder die Sommerferien. Zum nahenden Schulstart bietet Aldi Süd Schreibwaren mit Harry-Potter-Motiven an. Dazu gehören zum Beispiel Notizbuch oder Federtasche für 7,99 Euro sowie eine Tischuhr zum gleichen Preis. Stifte und Wochenplaner gibt es für je 3,29 Euro.

