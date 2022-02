E-Auto-Leasing wird vor allem im städtischem Raum immer beliebter. Bei Leasingmarkt.de kann man im Rahmen der „Green Weeks“-Aktion aktuell besonders günstig an einen elektrisch betriebenen fahrbaren Untersatz kommen. Wir haben uns die Angebote der Rabattaktion näher angesehen und verraten, welche Privat-Leasing-Deals sich lohnen.

Privat-Leasing für Elektro-Autos – was ist das eigentlich?

Einfach ausgedrückt ist Leasing das Mieten eines neuen Fahrzeugs für eine längere Zeit. Statt also wie herkömmlich, ein neues Fahrzeug auf einmal zu bezahlen oder einen Kredit aufnehmen zu müssen, bekommt man einen Neuwagen für einen festgelegten Zeitraum zur Verfügung gestellt und sucht sich nach diesem Zeitraum dann ein neues Fahrzeug und Konditionen aus, sofern man dies nochmal möchte. Eine Knappheit an Angeboten von Leasingverträgen und neuen Fahrzeugen besteht zumindest nicht.

Im Rahmen der „Green Weeks“ bei Autoleasing-Anbieter LeasingMarkt.de gibt es bis 14.02.2022 zahlreiche Top-Angebote für beliebte Elektromodelle von BMW, Opel, Fiat und anderen bekannten Marken. Und dank des BAFA-Umweltbonus bekommt man aktuelle Leasing-Fahrzeuge mit E-Antrieb zu starken Sonderkonditionen. Folgend stellen wir euch einige Highlights für den privaten Bereich aus den „Green Weeks“ bei Leasingmarkt.de vor. Alle Angebote haben einen Leasingfaktor unter 1, sind also sehr günstig.

Leasingmarkt: Die besten Angebote bei den „Green Weeks“

Fiat 500 Icon: Kleinwagen

Beim Fiat 500 Icon handelt es sich um einen Kleinwagen, der sich gut als Stadtauto eignet. Er verfügt über ein Automatikgetriebe, 2/3-Türen und ist in der Farbe Schwarz erhältlich. Der Hersteller gibt für den kompakten Flitzer mit seinem 118 PS eine Reichweite von 300 Kilometern mit einer Batterieaufladung an. Für längere Strecken ist er also eher nicht geeignet, für die Stadt aber umso mehr. Das spiegelt sich auch im Angebot von Leasingmarkt.de wieder: Die inkludierten 11.000 km im Jahr sind sowohl für Stadtfahrer als auch für Vielfahrer ein guter Wert.

Reichweite Bis zu 11.000 km/Jahr Laufzeit 13 Monate Monatsrate 159 Euro Zusatzkosten 0 Anzahlung 0 Gesamtbetrag 2.067 Euro Rechnerischer Monatsbeitrag 159 Euro Leasing-Faktor 0,51

Opel Mokka E: SUV

Der Opel Mokka E gehört zur Klasse der SUV und ist gut geeignet, wenn man häufig längere Strecken zurücklegen möchte. Opel gibt eine Reichweite von mindestens 313 Kilometern an. Bei den „Green Weeks“ wird das Elektroauto wie folgt mit einem Kilometerleasing-Vertrag von bis zu 10.000 Kilometern pro Jahr angeboten:

Reichweite Bis zu 10.000 km/ Jahr Laufzeit 36 Monate Monatsrate 185 Euro Zusatzkosten 999 Euro (Überführung) Anzahlung 6.000 Euro (BAFA Umweltbonus wird zurückerstattet) Gesamtbetrag 15.318 Euro Rechnerischer Monatsbeitrag 212,75 Euro Leasing-Faktor 0,50

BMW i3: Kompaktklasse

Beim BMW i3 handelt es sich um einen Kleinwagen, der sich gut als Stadtauto eignet. Er verfügt über ein Automatikgetriebe, 4/5-Türen und ist in der Farbe Weiß/“Capparisweiß mit Akzent“ erhältlich. Der ADAC gibt für den kompakten Flitzer mit seinem 170 PS eine Reichweite von 270 Kilometern mit einer Batterieaufladung an. Für längere Strecken ist er also eher nicht geeignet, für die Stadt aber umso mehr. Das spiegelt sich auch im Angebot von Leasingmarkt.de wieder: Die inkludierten 5.000 km im Jahr sind für Stadtfahrer mehr als ausreichend, für Vielfahrer ist der Wert aber etwas zu knapp bemessen.

Reichweite Bis zu 5.000 km/ Jahr Laufzeit 24 Monate Monatsrate 188 Euro Zusatzkosten 695 Euro (Überführung) Anzahlung 5.000 Euro (BAFA Umweltbonus wird zurückerstattet) Gesamtbetrag 2.067 Euro Rechnerischer Monatsbeitrag 216,96 Euro Leasing-Faktor 0,48

BMW iX3 Impressive AHK Head Up: Der ADAC Auto-Testsieger

Der BMW iX3 Impressive AHK Head Up wurde beim ADAC Autotest 2021 unter den Elektro-Autos der Testsieger. Wenn man häufig längere Strecken zurücklegt, ist der SUV gut geeignet, denn er hat eine enorme Reichweite von mindestens 453 Kilometern. Besonders positiv fiel außerdem auf, dass seine Batterie dank Schnellladesäule in 30 Minuten von 10 auf 80 Prozent geladen werden kann. 4 Jahre Laufzeit ist allerdings eine lange Zeit für ein Leasing.

Reichweite Bis zu 10.000 km/ Jahr Laufzeit 48 Monate Monatsrate 699 Euro Zusatzkosten 0 Euro Anzahlung 5.000 Euro (BAFA Umweltbonus wird zurückerstattet) Gesamtbetrag 33.552 Euro Rechnerischer Monatsbeitrag 699 Euro Leasing-Faktor 0,94

