Wärmepumpen sind zwar die Zukunft, doch nicht jeder von euch wird sich den Umbau für teures Geld leisten können. Als echter Geheimtipp gelten hingegen Split-Klimaanlage, die im Sommer nicht nur kühlen, sondern im Winter auch heizen können. Bei Netto gibt es aktuell ein Modell günstiger.

Split-Klimaanlagen sind nichts anderes als extrem effiziente Luft-Luft-Wärmepumpen. Sie funktioniert nach genau dem gleichen Wärmetausch-Prinzip. Im Sommer wird von der Außeneinheit die warme Luft zur kalten Luft für das Innenteil gemacht. Im Winter wird die kalte Außenluft in warme Luft für innen gewandelt. So wird je nach Effizienz des Geräts eine Kilowattstunde Energie in das drei- bis fünffache an Heiz- oder Kühlleistung gewandelt.

Netto verkauft Split-Klimaanlage für 400 Euro

Bei Netto wird aktuell eine Split-Klimaanlage für 400 Euro verkauft (bei Netto anschauen). Es handelt sich um ein Komplett-Set aus Außeneinheit, Inneneinheit, fünf Meter Verbindungsleitungen und Fernbedienung. Die Leistungskapazität liegt bei 9.000 BTU. Der SEER-Wert liegt bei 6,1, der SCOP-Wert bei 4,0. Es handelt sich dabei um die Energieeffizienzwerte im Ganzjahresbetrieb. Je höher die Zahlen sind, desto effizienter arbeitet eine Split-Klimaanlage. Hier sind die Werte im Hinblick auf den Preis in Ordnung.

TroniTechnik SPLIT Klimagerät 5in1 Klimaanlage Set REYKIR 9000 BTU inkl. Heizung, Filter, UVC Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.06.2023 14:55 Uhr

Bei der Split-Klimaanlage handelt es sich um eine Festinstallation, die auch nur von einem Fachbetrieb durchgeführt werden kann. Die Geräte sind zwar mir R32-Kühlmittel befüllt, doch der Anschluss muss trotzdem von einem Profi durchgeführt und final freigegeben werden. Nur so ist ein sicherer und effizienter Betrieb möglich. Es kommen also noch Kosten für eine Fachfirma auf euch zu, die ja nach Installationsaufwand variieren kann.

Mit einem Balkonkraftwerk könnt ihr eure Stromrechnung reduzieren:

Für wen lohnt sich der Kauf der Split-Klimaanlagen?

So eine Split-Klimaanlage lässt sich nur installieren, wenn euch das Haus gehört oder ihr vom Vermieter und der WEG die Erlaubnis dazu habt. Denn die Außeneinheit muss an der Fassade montiert und die Außenwand durchbohrt werden. Es handelt sich also um einen ziemlich großen Eingriff. Dieses Modell eignet sich auch nur für einen Raum. Mit größeren Multi-Split-Klimaanlagen könnt ihr mit einer Außeneinheit auch mehrere Zimmer kühlen oder beheizen. Zudem ist es wichtig, wie gut euer Haus gedämmt ist. Es gibt also viel zu beachten und da solltet ihr euch professionell beraten lassen.

Grundsätzlich sind solche Split-Klimaanlagen aber eine richtig tolle Erfindung. Sie werden in einigen Jahren sicher noch eine entscheidende Rolle überall dort spielen, wo sich keine alte Öl- oder Gasheizung austauschen lässt. Damit könnt ihr nämlich zuheizen, ohne einen riesigen Umbau auf eine Wärmepumpe durchführen zu müssen.

