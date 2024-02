Günstiger als bei Amazon oder MediaMarkt: Netto verkauft iPhone 15 Pro mit dickem Rabatt

Über das iPhone kann man vieles sagen. Dass das Kult-Handy zügig im Preis fällt, gehört aber nicht dazu. Umso bemerkenswerter ist ein aktuelles Angebot von Netto: Der Discounter verkauft das iPhone 15 Pro derzeit mit ordentlich Rabatt. Andere große Händler wie Amazon oder MediaMarkt können nicht mithalten.

Netto verkauft das iPhone 15 Pro mit 150 Euro Rabatt

Für 1.049 Euro (jetzt bei Netto ansehen) verkauft Netto das iPhone 15 Pro mit 128 GB Speicherplatz. Erhältlich ist das Handy in den Farben Blau, Natur, Weiß oder Schweiz. Im Vergleich zur UVP von Apple sparen Käufer satte 150 Euro und auch bei großen Händlern wie etwa Amazon oder MediaMarkt ist das iPhone 15 Pro nicht so günstig erhältlich. Am wenigsten kostet das starke Apple-Smartphone bei eBay. Wer keine Bedenken gegenüber eBay hat, kann hier zugreifen.

Anzeige

APPLE iPhone 15 Pro 5G 128 GB Titan Schwarz Dual SIM Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.02.2024 11:28 Uhr

Das iPhone 15 Pro wurde im Herbst 2023 vorgestellt und bietet gegenüber dem Vorgänger eine ganze Reihe an nennenswerten Verbesserungen.

Anzeige

Dank neuem Titanrahmen liegt es griffiger in der Hand und ist fast 20 Gramm leichter geworden. Im Inneren steckt der A17-Chip, der im Vergleich zum Vorgänger spürbar mehr Leistung abliefert und damit auch Spiele auf Konsolen-Qualität ermöglicht, zum Beispiel Resident Evil Village oder Assassin’s Creed Mirage.

Beim Display bleibt zwar alles beim Alten (6,1 Zoll, OLED, 120 Hz), doch Apple hat es geschafft, die Bildschirmränder noch einmal schlanker zu gestalten. Auf der Rückseite gibt es eine Dreifach-Kamera (48 MP + 12 MP + 12 MP), die für ihre exzellenten Ergebnisse bekannt ist. Die Selfie-Knipse löst ebenfalls mit 12 MP auf.

Die größte Neuerung ist aber der Wechsel auf USB-C. Damit hält der einheitliche Ladestandard auch beim iPhone Einzug. Die Vorteile sind unter anderem höhere Übertragungsgeschwindigkeiten und die breite Kompatibilität an Zubehör wie Mäusen, Docks, externen SSDs und vieles mehr. Über den USB-C-Anschluss kann man das iPhone 15 (Pro) jetzt auch mit Ladekabeln von anderen Smartphones wie etwa Samsung, Google Pixel usw. aufladen.

Anzeige

Für wen lohnt sich das iPhone 15 Pro?

Wer Gefallen am überarbeiteten Design mit Titanrahmen gefunden hat oder nicht auf die vielen Vorzüge von USB-C verzichten möchte, kann getrost beim iPhone 15 Pro zugreifen. Der Netto-Preis in Höhe von 1.049 Euro ist gut (jetzt bei Netto ansehen). Für sich genommen sind die Upgrades zwar klein, unterm Strich ergeben sie aber einen großen Sprung nach vorne. Besitzer des direkten Vorgängers müssen aber nicht notwendigerweise wechseln, dafür ist das iPhone 14 Pro noch immer zu gut.