In den verschiedenen Missionen von Horizon Forbidden West: Burning Shores müsst ihr einige kleinere Rätsel lösen, um in der Story voranzukommen. Häufig geht es dabei darum, eine Tür aufzubekommen. So ist es auch in der Hauptmission "Himmel und Erde", in der ihr einen Türcode in Erfahrung bringen müsst, um fortzufahren. Im folgenden Guide erfahrt ihr, wie der Code lautet und wie ihr an diesen gelangt.

Der korrekte Türcode in der Quest „Himmel und Erde“

In der zweiten Hauptmission von Horizon Forbidden West: Burning Shores „Himmel und Erde“ müsst ihr, nachdem ihr das Hauptquartier eines entflohenen Zeniths erreicht habt, dort einen Code herausfinden, um die Tür zu dessen Schlafgemach zu öffnen. Während alles zunächst recht simpel beginnt - ein wenig klettern, ein wenig kämpfen, ein wenig mit einer Balliste rumballern - habt ihr es im Inneren des Gebäudes dann auf einmal mit einer etwas kniffligeren Aufgabe zu tun: Indem ihr euch durch alte Log-Beiträge klickt, müsst ihr einen vierstelligen Zugangscode ermitteln, der euch in den Raum im oberen Stockwerk führt. Leichter gesagt als getan!

Zum Glück ist es im Endeffekt gar nicht zwingend notwendig, dass ihr euch durch die ganzen Log-Einträge bezüglich der Asteroiden und Satteliten anschaut, um in der Mission fortzufahren; Wenn ihr bereits den korrekten Türcode wisst, könnt ihr euch den Schritt mit dem mühevollen Suchen auch einfach sparen und den Code direkt oben bei der Tür eingeben.

Dies ist der korrekte Türcode, den ihr in der Mission „Himmel und Erde“ eingeben müsst: 3 2 8 5

Den richtigen Türcode in „Himmel und Erde“-Quest ermitteln

Um selbst herauszufinden, wie der korrekte Zugangscode für das Schlafgemach im oberen Stockwerk lautet, müsst ihr euch zunächst unten im großen Raum mit den Planten-Konstellationen auf dem Boden in der Mitte begeben. Hier findet ihr auch einige Steuerkonsolen, wobei ihr das Hauptpult hier aktivieren müsst. Erst hört ihr euch den Audio-Log an, ehe ihr auch die zweite Konsole aktiviert.

Nun könnt ihr unterhalb des Holograms der Erde zwischen verschiedenen Jahreszahlen hin- und herschalten. Blickt bei jedem Jahr einzeln nach oben zur Erdkugel und haltet mit eurem Scanner nach Asteroiden Ausschau halten. Habt ihr diesen gescannt, erhaltet ihr in den meisten Fällen gewisse Infos, worunter sich auch Zahlen befinden.

Schaltet zwischen den Jahreszahlen hin und her und scannt anschließend den Asteroiden in der Umlaufbahn, um Hinweise zu erhalten. (© (Bildquelle: Sony))

Hier nun werden verschiedene Sprachnachrichten abgespielt, die Hinweise darauf beinhalten, welche der jeweiligen Zahlen zum Türcode gehören könnten. Hier müsst ihr gut aufpassen und mitdenken, um auf die korrekte Lösung zu kommen. Am besten, ihr schreibt auch händisch mit, um im Zweifelsfall etwas herumprobieren zu können.

Die Hinweise verstecken sich der richtigen Reihenfolge nach in den Jahren 2050, 2054, 2061 und 2056. Beim ersten Hinweis geht es um die Flugnummer, beim zweiten das Platinvorkommen, beim dritten die Anzahl der verunglückten Bergleute, während es beim letzten Hinweis um eine gerichtliche Auseinandersetzung mit der Xialou Lunar Company geht. Hierbei wird es allerdings nicht spezifischer, weshalb ihr bei den beiden hier genannten Zahlen raten müsst, welche die richtige für den Türcode ist.

