In dem beliebten RPG „The Elder Scrolls V: Skyrim“ gibt es so einige Bugs. Jetzt ist auch die Inflation in Himmelsrand angekommen und lässt einen Spieler tief in die Tasche greifen.

Eigentlich müsste man davon ausgehen, dass zumindest die Währung Septime im fiktiven Tamriel vor der Inflation geschützt ist, aber dem ist anscheinend nicht so, wie ein Spieler nun feststellen musste. Doch von Anfang: Die Quests in „Skyrim“ kann man so verschieden wie es nur geht spielen. Verschiedene Wege führen zum gleichen Ziel.

Eine nützliche Fähigkeit in dem Spiel ist die Redekunst. Wenn diese Fähigkeit gelevelt wird, kann man einige NPCs einfach nur mit seinen Worten überzeugen, etwas für einen selbst zu erledigen. Oder mal eben bei kriminellen Machenschaften wegzuschauen. Ist die Fähigkeit jedoch noch nicht auf einem allzu hohen Level, muss man zu anderen Mitteln greifen, wie zum Beispiel die Bestechung. Doch ein NPC verlangt für seine Hilfe eine Summe von 20 Millionen Septimen.

20 Millionen Gold auf der Hand?

Der Reddit-User „F34R_RedWolf“ fragte das Subreddit „Skyrim“ um Rat, da ein NPC stolze 20.005.680 Gold verlangte, um sich bestechen zu lassen. Dieser Vorfall wurde wahrscheinlich durch eine Mod ausgelöst. Manchmal kann es vorkommen, dass eine Mod sich nicht mit dem Spiel verträgt und Bugs und Glitches ausgelöst werden. Die einfache Lösung wäre wohl, die Mod zu deinstallieren und den Spielstand neu zu laden. Oder er levelt seine Redekunst auf und überzeugt den NPC mit seiner Redegewandtheit. Hoffen wir mal, dass F34R_RedWolf diese Tipps beherzigen kann, oder irgendwie 20 Millionen Gold auftreibt.

Tatsächliche Inflation durch Mod in Skyrim

Wer eine tatsächliche Inflation in Tamriel erfahren möchte, kann das mithilfe einer Mod tun. Der Modder nakano15 hat brachte die Mod „Pricy Skyrim“ heraus, welche die Preise der Händler und der Kutscher deutlich erhöht. Wo eine Fahrt mit dem Kutscher zu einer kleinen Stadt nur zehn Gold kostete, kostet es mit der Mod stolze 1.800 Gold; eine Fahrt zu einer großen Stadt kostet keine 50 Gold mehr, sondern 2.200 Gold. Die Mod eignet sich gut für Spieler, denen das RPG noch nicht genug Herausforderung bietet.

