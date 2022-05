iPhone 13 mit günstigem Mobilfunkvertrag gesucht? Dann solltet ihr jetzt weiterlesen. Aktuell gibt es einige Möglichkeiten, viel Geld zu sparen. Egal ob im Netz von Telekom, Vodafone oder o2 – wir verraten, wo ihr das Apple-Smartphone derzeit zum besten Preis bekommt.

iPhone 13 mit Vertrag: Geburtstagsaktion bei o2

Wer sich ein iPhone 13 kaufen möchte, muss dafür bei Apple mindestens 799 Euro bezahlen. Falls euch das zu teuer ist und ihr ohnehin einen Handytarif zum Gerät benötigt, solltet ihr zum iPhone 13 mit Vertrag greifen, zumal ihr bei o2 aktuell auch noch von einer Geburtstagsaktion profitieren könnt. So bekommt ihr das iPhone 13, Mini, Pro und Pro Max wahlweise auch mit „o2 Grow“-Tarif mit Allnet-/SMS-Flat und 40 GB LTE/5G-Datenvolumen, bei dem es jährlich 10 GB on top gibt – 20 Jahre lang. Am Ende habt ihr also 240 GB zur Verfügung. Weitere Vorteile sind:

Connect-Funktion: Ihr könnt den Tarif auf bis zu 10 Geräten gleichzeitig nutzen, also zum Beispiel auf dem iPad, der Apple Watch etc.

Kein Anschlusspreis

Kosten: Nur 29,99 Euro für Neukunden oder 19,99 Euro für o2-Bestandskunden

Attraktive Bundles mit iPhones bei o2 direkt oder anderen Händlern wie DeinHandy, StarMobile und Co.

iPhone 13 (Mini, Pro & Max) mit o2-Vertrag

Beachtet, dass es sich beim „o2 Grow“-Tarif um einen zeitlich befristeten Aktionstarif handelt, der nur wenige Monate verfügbar ist.

iPhone 13 (Mini, Pro & Max) mit Vodafone-Vertrag

Auch bei Vodafone könnt ihr sparen, denn wer einen „Smart L“- oder „Smart XL“-Tarif bucht, kann sich aktuell 100 Euro Startguthaben über die MeinVodafone-App sichern.

Welches iPhone ist das richtige für mich? Kleine Entscheidungshilfe in diesem Video:

iPhone 13: So unterscheiden sich die Modelle Abonniere uns

auf YouTube

iPhone 13 (Mini, Pro & Max) mit Telekom-Vertrag

Und selbst die Telekom hat derzeit Vergünstigungen zu bieten. So gibt's 180 Euro Cashback bei Abschluss eines MagentaMobil-Vertrags über 24 Monate – aber nur noch bis 24.05.2022.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).