Bei der Suche nach günstigen Elektronik-Geräten, Smartphones und anderen Tech-Gadgets stößt man früher oder später auf den Anbieter „Proshop“. Falls man den Shop nicht kennt, stellt sich womöglich die Frage, ob Proshop seriös ist.

Online-Shops Facts

Falls man auf ein gutes Schnäppchen bei einem unbekannten Online-Shop trifft, sollte man generell vorher an unabhängigen Stellen prüfen, ob es bereits Erfahrungen anderer Kunden zu dem entsprechenden Händler gibt. So könnt ihr schnell sehen, ob sich ein Kauf lohnt oder ob mit Problemen zu rechnen ist.

Wie seriös ist ProShop?

Bei Proshop handelt es sich grundsätzlich um einen seriösen Anbieter. Die Erfahrungsberichte zu dem Online-Shop sind überwiegend positiv. Frühere Käufer haben also meist gute Erfahrungen gemacht. So sehen die bisherigen Bewertungen bei großen Rezensions-Portalen wie Trustpilot aus (Stand: Februar 2022):

Portal Bewertung Geizhals 4.0 von 5 Sternen Trusted Shops 4,6 von 5 Sternen Trustpilot 3,9 von 5 Sternen Idealo 4 von 5 Sternen

Ein Großteil der Nutzer kann den Shop also empfehlen. Die positiven Erfahrungen sind auf verschiedene Punkte zurückzuführen. So freuen sich viele Kunden über die sehr schnelle Lieferung, wo Artikel oft noch vor dem angekündigten Termin eingetroffen sind. Auch die Qualität der Ware und der niedrige Preis sorgen für zufriedene Nutzer.

Proshop gehört nicht dazu – so könnt ihr allgemein Fake-Shops entlarven:

So erkennst du Fake Shops Abonniere uns

auf YouTube

Selbst die besten Anbieter sind nicht vor schlechten Bewertungen geschützt, so auch Proshop. Negative Erfahrungen sind überwiegend auf eine verzögerte Lieferung und eine lange Wartezeit zurückzuführen. Der Anbieter bemüht sich, in schlechten Fällen bereitzustehen und antwortet auf schlechte Bewertungen bei Trustpilot und Co.

Erfahrungen und Bewertungen zu Proshop: Fazit

Proshop versendet gekaufte Artikel über den Dienst „DPD“. Einige Artikel werden versandkostenfrei geliefert, ansonsten können Gebühren von bis zu 5,49 Euro pro Paket anfallen. Laut Impressum hat der Händler seinen Sitz in Dänemark. Artikel werden innerhalb der EU verschickt. Ihr braucht euch also keine Gedanken über plötzliche Mehrkosten machen, die durch Zoll, Steuern oder Auslagenpauschalen anfallen könnten. Einkäufe bei dem Anbieter lassen sich über „Trusted Shops“ absichern, sodass ihr im Falle von Problemen euer Geld einfacher zurückbekommen könnt.

Fazit: Proshop ist also ein angesehener und vertrauenswürdiger Anbieter. Habt ihr einen interessanten Artikel gefunden, könnt ihr hier zugreifen, ohne euch Sorgen machen zu müssen, dass keine oder minderwertige Ware geliefert wird.

Umfrage: Refurbished oder Neuware?

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).