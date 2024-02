Kein Start in 2024: „Ginny & Georgia“ Staffel 3 verzögert sich

Das Auge des Gesetzes hat Georgias Hochzeit einen Strich durch die Rechnung gemacht. Was genau passiert, werden wir erst in Staffel 3 von „Ginny & Georgia“ herausfinden. Wann diese startet und welche gute Neuigkeit auf euch wartet, verraten wir euch hier.

Es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht von dem Miller-Clan. Die schlechte zuerst: „Ginny & Georgia“ Staffel 3 wird erst 2025 erscheinen. Eine Ausnahme ist dies aber nicht: Die ersten beiden Staffeln haben ebenfalls knapp zwei Jahre Wartezeit zwischen sich gehabt.

Für viele Serien und Filme gab es 2023 durch die Hollywood-Streiks lange Produktionspausen. Davon war auch „Ginny & Georgia“ betroffen, wodurch die Dreharbeiten, trotz der Beendigung des Streiks, Stand Februar 2024 noch nicht aufgenommen wurden.

Das ist aber nicht der alleinige Grund, warum sich der Starttermin der Serie rund um das Mutter-Tochter-Gespann verzögert. Darstellerin Brianne Howey (Georgia) teilte im Juni 2023 mit, dass sie nun auch im echten Leben Mutter geworden ist (via Instagram). Dass sich die Schauspielerin nun etwas Zeit mit ihrem Kind nehmen möchte, ist keine Frage. Während ihrer Babypause kann es also dazu kommen, dass Howey an keinen Dreharbeiten teilhaben wird.

Ein möglicher Start in 2025 lässt aber noch offen, wann genau im Jahr die Serie erscheinen wird. Sollten die Dreharbeiten im Sommer 2024 beginnen, würde die Serie vermutlich im ersten Quartal 2025 erscheinen, wenn nicht sogar zu Beginn des Jahres.

Als Wiedergutmachung für das lange Warten auf die dritte Staffel hat Netflix direkt die vierte Season der Serie angekündigt. Sarah Lampert, Schöpferin von „Ginny & Georgia“ hat zudem die gesamte Geschichte der Millers von vorne bis hinten ausgetüftelt und es werden uns auch weiterhin einige Schock-Momente erwarten:

We can’t wrap it up in a pretty bow. That’s not real life. That’s certainly not Georgia’s life. It never has been. Why would it start to be her life now? (Quelle: Tudum)