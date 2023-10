Legales Monster-Balkonkraftwerk mit 1.740 Watt zum Schnäppchenpreis erhältlich

Wenn ihr euch nicht mit einem normalen Balkonkraftwerk begnügen wollt, das mit einem oder zwei Solarmodulen ausgestattet ist, dann könnte das Monster-Balkonkraftwerk von Maxxisun etwas für euch sein. Hier bekommt ihr legale 1.740 Watt und könnt so viel mehr Sonnenenergie ernten.

Balkonkraftwerk mit 1.740 Watt für 999 Euro

Normale Balkonkraftwerke haben meist eine Leistung von etwa 800 Watt und kosten um die 500 Euro. Habt ihr mehr Platz zur Verfügung und wollt das Maximale herausholen, dann könnte das Maxxisun-Balkonkraftwerk mit 1.740 Watt etwas für euch sein. Für 999 Euro bekommt ihr vier 435-Watt-Bifazial-Solarmodule, einen 1.800-Watt-Wechselrichter von Hoymiles, 5-Meter-Anschlusskabel und vier zwei Meter lange MC4-Verlängerungskabel für den Anschluss der Solarzellen (bei Maxxisun anschauen).

Das Set hat gleich mehrere Vorteile:

Der Versand ist kostenlos

Bifaziale Solarmodule sind langlebiger und erzeugen mehr Energie

Es ist alles zum Anschluss dabei

Ihr könnt den Wechselrichter kostenlos drosseln lassen

Besonders Letzteres ist wichtig, um die Anlange legal betreiben zu können. Ihr könnt wählen, ob ihr den Wechselrichter auf 600 oder 800 Watt drosseln wollt. Meiner persönlichen Empfehlung nach, würde ich ihn auf 800 Watt drosseln lassen und erst 2024 in Betrieb nehmen, um über lange Zeit mehr Leistung zur Verfügung zu haben. Ab dem nächsten Jahr gelten neue Regeln und ihr könnt bis zu 2.000 Watt an Solarmodulen und 800-Watt-Einspeiseleistung haben. Perfekt also, um so ein Balkonkraftwerk zu installieren.

Das müsst ihr über Balkonkraftwerke wissen:

Balkonkraftwerke: Das solltet ihr vor dem Kauf wissen

Das passiert beim Drosseln des Wechselrichters

Der große Vorteil vom Hoymiles-HMS-1800-Wechselrichter ist, dass ihr nicht nur vier Solarmodule mit bis zu je 600 Watt anschließen könnt, sondern vier MPPT-Solarladeregler besitzt und somit jedes Solarmodul einzeln gesteuert werden kann. Theoretisch könntet ihr also jedes Solarmodul in eine andere Richtung ausrichten und es würde sich nicht negativ auf euren Ertrag der anderen Solarmodule auswirken.

Beim Drosseln des Wechselrichters wird aber jeder Eingang auf 150 oder 200 Watt beschränkt, sodass ihr auf 600 oder 800 Watt kommt. Ihr werdet das volle Potenzial des Hoymiles-HMS-1800-Wechselrichter also nur bedingt ausschöpfen können. Das erwartet aber wohl auch niemand bei einem gedrosselten Modell. Über den Tag hinweg werdet ihr mit so einem XXL-Balkonkraftwerk aber deutlich mehr Energie erzeugen.