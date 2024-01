Letzte Chance bei MediaMarkt: Samsung Galaxy S24 Ultra mit Tarif günstiger als ohne

Nur noch bis 30. Januar habt ihr Zeit, die Vorbesteller-Boni zu den neuen Galaxy-S24-Smartphones von Samsung mitzunehmen. Besonders gefragt ist das Spitzenmodell Galaxy S24 Ultra, welches ihr bei MediaMarkt günstig und mit mehreren Vorteilen bekommt.

MediaMarkt Tarifwelt: Galaxy S24 Ultra mit effektiv kostenlosem Vodafone-Vertrag

Mit dem Galaxy S24, Galaxy S24 Plus und Galaxy S24 Ultra hat Samsung erst kürzlich seine neue Flaggschiff-Smartphone-Reihe vorgestellt. Aktuell können Vorbesteller gleich von mehreren Boni profitieren, so auch in der Tarifwelt von MediaMarkt. Dort bekommt ihr zum Beispiel das heiß begehrte Spitzenmodell Galaxy S24 Ultra mit S Pen zusammen mit einem günstigen Vodafone-Tarif (Angebot bei MediaMarkt ansehen). Dieser beinhaltet 60 GB Datenvolumen samt Allnet- und SMS-Flat und kostet 49,99 Euro im Monat. Einmalig kommen noch 249,99 Euro Zuzahlung sowie 44,94 Euro für den Versand hinzu, allerdings auch 50 Euro Wechselbonus als Gutschrift.

Das ist aber noch nicht alles: Als Vorbesteller steht euch bei dem MediaMarkt-Angebot die größere Speichervariante des Galaxy S24 Ultra zur Verfügung – ihr bekommt also das 512-GB-Modell zum Preis der 256-GB-Variante und spart indirekt damit 120 Euro. Zudem gibt's den Vodafone-Tarif effektiv kostenlos dazu, wie unsere Rechnung unten zeigt.

Tarifdetails auf einen Blick

Netz: Vodafone

Tarif: Freenet green LTE

60 GB LTE-Datenvolumen (max. 100 MBit/s Download)

(max. 100 MBit/s Download) Allnet- und SMS-Flat

EU-Roaming inklusive

24 Monate Mindestvertragslaufzeit, 1 Monat Kündigungsfrist

50 Euro Wechselbonus bei Rufnummernmitnahme

Samsung Galaxy S24 Ultra mit Vodafone-Tarif: Darum lohnt sich das Angebot

Kosten im Überblick

Grundgebühr

(monatlich) 49,99 Euro Zuzahlung

(einmalig, zu Vertragsbeginn) 249,99 Euro Anschlussgebühr

(einmalig, zu Vertragsbeginn) 39,99 Euro Versandkosten

(einmalig) 4,95 Euro Gesamtkosten nach 24 Monaten

(bei Kündigung zum Ende der Mindestvertragslaufzeit,

monatl. und einmalige Kosten addiert) 1.494,69 Euro Gerätewert

(aktueller Online-Bestpreis laut idealo.de) 1.449 Euro Wechselbonus

bei Rufnummernmitnahme 50 Euro Effektivkosten Tarif

(Gesamtkosten abzügl. Gerätewerte und Boni) -4,31 Euro Effektivkosten Tarif pro Monat -0,18 Euro Zum Angebot bei MediaMarkt

Das Galaxy S24 Ultra mit 512 GB Speicher und 12 GB RAM ist laut idealo-Preisvergleich aktuell noch nicht unter dem UVP von 1.449 Euro zu habern. Zieht man den Wert des Smartphones sowie den 50 Euro Wechselbonus von den Gesamtkosten des Tarifs über 24 Monate Mindestlaufzeit ab, wird klar, das ihr das Top-Smartphone mit Tarif bei MediaMarkt günstiger bekommt als ohne.

Die Rechnung geht allerdings nur auf, wenn ihr zum Ende der Mindestvertragslaufzeit kündigt und bis spätestens 30. Januar bestellt. Der Versand erfolgt dann ab 31. Januar.

Galaxy S24 Ultra: Was kann das neue Top-Modell von Samsung?

Was das Samsung Galaxy S24 Ultra so alles auf dem Kasten hat, erfahrt ihr in diesem Video:

Bestes Handy? SAMSUNG GALAXY S24 ULTRA angeschaut Abonniere uns

auf YouTube

