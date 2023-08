Lidl Summer-Sale: Höhenverstellbarer Schreibtisch zum Wahnsinnspreis

Im Summer Sale bei Lidl gibt's aktuell satte 60 Prozent Rabatt auf ausgewählte Artikel. Unter den Angeboten befinden sich unter anderem ein höhenverstellbarer Schreibtisch sowie – passend dazu – ein ergonomischer Bürostuhl. Wir haben uns die Aktion näher angesehen und verraten die Highlights.

Lidl SSV: Höhenverstellbarer Schreibtisch für unter 95 €

Höhenverstellbare Schreibtische liegen im Trend. Kein Wunder, denn Sitzen ist bekanntlich das neue Rauchen. Doch günstig ist eine ergonomische Home-Office-Ausstattung nicht gerade – für einen elektrisch höhenverstellbaren Schreibtisch werden schnell mal ein paar Hundert Euro fällig. Für wen es auch ein einfaches Modell mit manueller Höhenverstellung per Kurbel tut, der sollte sich das aktuelle Summer-Sale-Angebot bei Lidl näher ansehen. Noch bis 2. September habt ihr Zeit, euch einen höhenverstellbaren Schreibtisch in schlichtem Weiß für nur 94,50 Euro inklusive Versand zu sichern (Angebot bei Lidl ansehen). Hierfür müsst ihr den Gutscheincode „SPAREN60“ an der Kasse eingeben. Dann reduziert sich der Preis von 159 Euro UVP auf nur noch 63,60 Euro. Hinzu kommen noch Versand- und Transportkosten, sodass man am Ende bei 94,50 Euro landet. Ein absoluter Tiefstpreis für einen höhenverstellbaren Schreibtisch.

Livarno home höhenverstellbarer Schreibtisch Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 31.08.2023 13:27 Uhr

Das kann der günstige Lidl-Schreibtisch

Zugegeben: Elektrisch höhenverstellbare Modelle sind komfortabler zu bedienen, allerdings auch deutlich teurer. Vergleichbare Modelle mit den gleichen Maßen wie der Lidl-Schreibtisch (140 cm x 60 cm) kosten mindestens das Doppelte (aktuellen Bestseller bei Amazon ansehen). Zudem spart ihr euch ein weiteres elektronisches Gerät mit Kabel im Home Office. Die weiteren Eigenschaften des „Livarno home“-Tisches sind:

Stufenlos höhenverstellbar (ca. 70 bis 117 cm)

Tischplatte (140 cm x 60 cm): Spanplatte mit Melaminbeschichtung in mattweißer Ausführung

Schreibtischfuß aus Stahl

Einfache, manuelle Höhenverstellung per Kurbel

Bodenschonende Füße aus Kunststoff mit Niveauausgleich

Maximale Belastung: ca. 40 kg

Gewicht: ca. 23 kg

Inklusive Montagematerial und Anleitung

Diese Fakten über Lidl kennt ihr bestimmt noch nicht:

5 Fakten über Lidl, die ihr nicht kanntet Abonniere uns

auf YouTube

Passend dazu: Ergonomischer Bürostuhl für 107 €

Wer sein Home-Office komplett machen möchte, kann sich gleich den passenden Bürostuhl dazu bestellen. Im Summer Sale bei Lidl ist aktuell auch der „Livarno home“-Drehstuhl mit verstellbarer Kopfstütze für 106,50 Euro im Angebot (bei Lidl ansehen). Auch hier kommt ihr erst auf den Preis, wenn ihr den Gutscheincode „SPAREN60“ am Ende des Bestellprozesses eingebt.

Livarno home Drehstuhl mit verstellbarer Kopfstütze Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 31.08.2023 13:32 Uhr

Bei Bestellung von sowohl Tisch als auch Stuhl bei Lidl müsst ihr leider trotzdem die doppelten Transportkosten bezahlen. Falls ihr den Summer Sale bei Lidl verpassen solltet, findet ihr bei Amazon aktuell einen vergleichbaren Drehstuhl zum ähnlichen Preis (aktuellen Bestseller bei Amazon ansehen).

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.