Lidl verkauft einen riesigen Toshiba-Fernseher mit Google TV zum Schnäppchenpreis

Wenn ihr aktuell auf der Suche nach einem möglichst großen Fernseher seid, der nicht viel kostet, aber mit Google TV ein umfangreiches Betriebssystem besitzt, dann solltet ihr bei Lidl reinschauen. Dort wird ein Modell von Toshiba zu einem echt fairen Preis verkauft.

Lidl verkauft 65-Zoll-Fernseher von Toshiba für 549 Euro

Eigentlich soll das Angebot von Lidl erst ab dem 4. Dezember 2023 gelten, doch schon heute könnt ihr den Toshiba-Fernseher mit 65 Zoll und Google TV als Betriebssystem für nur 549 Euro im Onlineshop des Discounters kaufen. Da es sich um einen riesigen TV handelt, kommen noch Versandkosten hinzu, sodass ihr am Ende bei 594,90 Euro landet (bei Lidl anschauen).

TOSHIBA »65QG5E63DGL« 65 Zoll 4K UHD Smart TV, HDR, Triple Tuner Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.11.2023 09:28 Uhr

Der Preis bei Lidl für den 65-Zoll-Fernseher mit Google-TV ist ziemlich gut. Vergleichbare Fernseher kosten bei Amazon über 600 Euro (bei Amazon anschauen). Wobei das verlinkte Modell von TCL mit einem QLED-Bildschirm ausgestattet ist und das Modell von Toshiba (vermutlich) nicht. Vermutlich deswegen, weil auf der Produktseite von Lidl nichts davon steht, im Prospekt aber mit einem QLED-TV geworben wird. Da es sich um einen TV handelt, den wohl nur Lidl anbietet, habe ich dazu auch keine weiteren Informationen gefunden.

Im Prospekt spricht Lidl von einem QLED-Bildschirm (Bildquelle: Lidl-Prospekt)

So oder so ist der Preis für den Toshiba-Fernseher in der Größe ziemlich gut. Sollte es sich um einen QLED-Bildschirm handeln, wäre das Angebot sogar noch besser. Die unverbindliche Preisempfehlung soll bei 1.299 Euro gelegen haben, als der TV auf den Markt kam.

Im Video erklären wir euch die unterschiedlichen Displaytechnologien:

Was leistet der Toshiba-Fernseher?

Ihr bekommt mit dem Toshiba-TV einen möglichst großen Fernseher für kleines Geld. Das 65-Zoll-Panel bietet eine 4K-Auflösung, unterstützt Dolby Atmos, Dolby Vision und HDR. Damit dürfte die Darstellung der Inhalte ziemlich gut sein. Als Betriebssystem gibt es direkt Google TV und somit Zugriff auf alle Streaming-Dienste aus dem App-Store. Damit ist der Fernseher sehr zukunftssicher. Für klassisches TV ist ein Triple-Tuner verbaut. Zur weiteren Ausstattung zählen WLAN, drei HDMI-Anschlüsse, zwei USB-Anschlüsse und zwei Lautsprecher mit jeweils 12 Watt. Für den geforderten Preis also ein solider TV.

