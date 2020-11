Bei Lidl gibt es für kurze Zeit einen echten Fernseher-Geheimtipp zum kleinen Preis im Angebot. Im Rahmen des Singles Day 2020 ist nicht nur der Preis gesenkt worden, sondern die Versandkosten entfallen mit einem zusätzlichen Code. GIGA hat die Details für euch.

Grundig Vision 7 mit Fire TV für 280,33 Euro

Amazon hat vor einiger Zeit in Kooperation mit Grundig Fernseher entwickelt, in denen Fire TV schon eingebaut ist. Ihr benötigt also keinen zusätzlichen Fire-TV-Stick mehr, sondern habt die Software von Amazon direkt in eurem Fernseher drin. Genau so einen Grundig Vision 7 mit der Modellbezeichnung 43 GUB 7060 von 2019 verkauft Lidl im Rahmen des Singles Day 2020 für nur noch 280,33 Euro. Mit dem Code SD20 spart ihr dann noch die Versandkosten. Ihr bekommt für gut 280 Euro einen tollen Fernseher, der nicht zu groß ist und einen riesigen Funktionsumfang bietet. Dieser Preis gilt nur kurze Zeit. Bei Amazon muss man fast 400 Euro für das gleiche Modell zahlen.

Der Grundig Vision 7 besitzt eine Diagonale von 43 Zoll und löst mit 4K auf. Für 280 Euro bekommt man normalerweise nur eine Full-HD-Auflösung des gleichen Modells. Bei Lidl ist das 4K-Upgrade also kostenlos. Natürlich ist der Fernseher mit WLAN ausgestattet, sodass ihr kabellos ins Internet kommt und alle Inhalte nutzen könnt. Die Lautsprecher erzeugen 40 Watt, es gibt drei HDMI-2.0-Ports, zwei Mal USB und natürlich Anschlüsse für Kabel und Satellit. Damit hat man ein tolles Produkt, das im Grunde alle Einsatzzwecke abdeckt und nicht zu viel kostet.

Was taugt der Grundig Vision 7?

Technisch gesehen ist der Grundig Vision 7 ganz gut ausgestattet. 4K und HDR gibt es für 280 Euro nicht oft. Meist muss man sich dann mit Full HD begnügen. Zudem spart man sich den Fire TV Stick, wenn man wirklich gut Inhalte streamen möchte. Besonders gelobt wird der gute Klang, das Bild und die sehr einfache Bedienung.