Durch den ESC gewinnt die Band Lord of the Lost an Popularität. Anfang 2024 geht es auf große Jubiläumstournee! Wir verraten alles über Tickets und Termine.

Mit ihrem Song „Blood & Glitter“ sowie dem gleichnamigen Album sind Lord of the Lost zurzeit in aller Munde. Durch ihre Teilnahme rocken die Gothic-Rocker außerdem für Deutschland beim Eurovision Song Contest die Bühnen. Doch auch für 2024 hat die Band Großes vor, denn Chris Harms sowie seine Mitmusiker feiern ihr 15-jähriges Bandjubiläum. Bei uns erfahrt ihr, wann Lord of the Lost bei euch in der Nähe tourt.

Lord of the Lost auf Tour: Die Termine im Überblick

Schon jetzt könnt ihr euch Tickets für die Jubiläumstour „15 Years of Lord of the Lost“ bei eventim sichern. Die folgenden sieben Termine stehen euch dafür von März bis April 2024 zur Auswahl:

Freitag, 22. März 2024: Nürnberg – Löwensaal (Start: 19:00 Uhr)

Samstag, 23. März 2024: München – Backstage Werk (19:00 Uhr)

Donnerstag, 4. April 2024: Frankfurt – Batschkapp (19:00 Uhr)

Freitag, 5. April 2024: Köln – Carlswerk Victoria (19:00 Uhr)

Samstag, 20. April 2024: Stuttgart-Wangen – LKA-Langhorn (19:00 Uhr)

Mittwoch, 24. April 2024: Berlin – Huxley's neue Welt (19:00 Uhr)

Samstag, 27. April 2024: Leipzig – Haus Auensee (19:00 Uhr)

Neben Lord of the Lost gibt es noch andere deutsche Musiker, die große Erfolge feiern konnten.

Lord of the Lost: Was erwartet euch auf der Jubiläumstour?

2010 machte Lord of the Lost mit ihrem Debut-Album „Fears“ erstmals auf sich aufmerksam. Der Stil der Band war schon zu ihren Anfangstagen abwechslungsreich und es dauerte nie lange, bis der nächste Longplayer erschien. Mittlerweile schöpft Lord of the Lost aus einem anständigen Portfolio an Alben, wodurch die Jubiläumshows im Frühling 2024 ebenso abwechslungsreich, hart, melancholisch und erfrischend ausfallen dürften. Freut euch drauf und lasst euch das 15-jährige Bandjubiläum nicht entgehen. Via Amazon Music könnt ihr „Blood & Glitter“ rauf- und runterhören und euch schon einmal einstimmen.

