MediaMarkt verkauft hochwertige Bluetooth-Maus zum Tiefpreis

Seid ihr gerade auf der Suche nach einer hochwertigen Bluetooth-Maus? Dann solltet ihr bei MediaMarkt vorbeischauen, denn dort gibt es das beliebte Modell MX Master 3S von Logitech gerade zum Sparpreis zu kaufen. Wir haben die Details des Angebots für euch.

Hochwertige Bluetooth-Maus Logitech MX Master 3S zum Tiefpreis bei MediaMarkt

Momentan ist die Bluetooth-Maus Logitech MX Master 3S bei MediaMarkt für nur 75,62 Euro erhältlich, was in jedem Fall als Schnäppchen zu bezeichnen ist, denn normalerweise blättert ihr für die Maus um die 90 Euro hin. Der vergünstigte Preis erfolgt beim Kauf per Rabatt-Direktabzug in Höhe von 14,37 Euro im Warenkorb. (Angebot bei MediaMarkt ansehen).

Logitech MX Master 3S Maus

Was kann die Bluetooth-Maus Logitech MX Master 3S?

Die Logitech MX Master 3S verfügt über einen hochauflösenden Sensor mit sage und schreibe 8000 DPI, der zusätzlich in seiner Empfindlichkeit angepasst werden kann und euch auf jeder Oberfläche, sogar auf Glas, arbeiten lässt. Das Magspeed-Scrollen sorgt außerdem für eine hohe Geschwindigkeit sowie höchste Präzision beim Scrollen.

Durch die „Quiet Clicks“-Funktion ist die Maus im Einsatz sehr leise und verfügt über ein ergonomisches Design sowie die computerübergreifende Flow-Steuerung, die euch an mehreren Rechnern gleichzeitig arbeiten und Texte, Bilder und Dateien übertragen lässt. Dabei werden sowohl Windows-, als auch MacOS-Geräte unterstützt.

Logitech MX Master 3S Maus

Die Maus kann über USB-C schnellgeladen werden, eine Minute Ladezeit ermöglicht ein Arbeiten von etwa drei Stunden. Mit einer vollständigen Ladung könnt ihr die Maus bis zu 70 Tage am Stück verwenden. Mit der kostenlos erhältlichen Software Logi Options+ habt ihr die Möglichkeit, die MX Master 3S umfassend an eure Bedürfnisse anzupassen.

Für wen lohnt sich die Logitech MX Master 3S?

Grundsätzlich lohnt sich die MX Master 3S für alle, die eine moderne und hochwertige Bluetooth-Maus mit hohem Komfort, hoher Präzision und ergonomischem Design suchen. Weitere Kaufargumente sind die geringe Lautstärke sowie die Flow-Funktion, die euch ein bequemes und systemübergreifendes, gleichzeitiges Arbeiten an mehreren Rechnern ermöglicht.

Logitech MX Master 3S Maus

