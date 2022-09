Microsofts Surface-Pro-Geräte erfreuen sich seit einigen Jahren großer Beliebtheit unter Freunden portabler Windows-Maschinen. Das Surface Pro X ist dabei ein Vertreter der gehobenen Mittelklasse. Hier kommt ein guter Deal für alle, die mit dem Microsoft-Convertible liebäugeln.

Microsoft Surface Pro X zum Sparpreis bei Amazon

Amazon hat im Rahmen der September-Angebote gerade die Version mit 8 GB RAM und 128 GB SSD stark reduziert im Angebot (bei Amazon ansehen). Dank des flexiblen Standfußes kann man das Surface stehend in unterschiedlichen Winkeln justieren. Das separat erhältliche Typecover ist außerdem geeignet für kürzeres und sogar längeres Schreiben. Dazu kommt die kompakte Größe und das hochwertige Aluminiumgehäuse.

Das hier angebotene Surface Pro X ist ein 2021er-Gerät, das über einen Microsoft-SQ1-Prozessor und integrierter Grafik verfügt. In Verbindung mit 8 GB RAM und 128 GB SSD handelt es sich um eine Version mit mittlerer Hardware-Ausstattung – es sollte aber auch genug Leistung für den professionellen Einsatz vorhanden sein. Jedoch gibt es durch den verbauten ARM-Prozessor ein Problem mit der Kompatibilität von Apps. Es werden lediglich Apps aus dem Microsoft Store oder 32-Bit-Versionen von Programmen unterstützt, was in der Praxis zu Einschränkungen führen kann, wenn ihr 64-Bit Programme ausführen wollt. Mit 629 Euro ist das Gerät aber jedoch gerade besonders günstig, wodurch man möglicherweise über diesen Nachteil hinwegsehen kann. In anderen Shops kostet das Gerät laut idealo-Preisvergleich aktuell über 200 Euro mehr – daher ist dieser Deal gut für alle, die auf 64-Bit Anwendungen verzichten können.

Microsoft Surface Pro X (128 GB) Statt 700,85 Euro: 13 Zoll 2-in-1 Tablet mit 8 GB RAM und 128 GB SSD. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.09.2022 09:13 Uhr

Surface Pro X (2021): Technische Details in der Übersicht

CPU: Microsoft SQ1, 4 x 3.00 GHz (ARM Cortex-A76) + 4 x 1.80 GHz (ARM Cortex-A55)

RAM: 8 GB LPDDR4X-2133

Speicher: 128 GB SSD (NVMe, austauschbar, M.2 2230)

Grafik: Qualcomm Adreno 685 (iGPU)

Display: 13 Zoll, 2.880 x 1.920, 266 ppi, Multi-Touch, Digitizer

Anschlüsse: 2 x USB-C 3.1 mit DisplayPort 1.2

Wireless: WLAN 802.11a/b/g/n/ac (2 x 2), Bluetooth 5.0

Webcam: 5 Megapixel, IR (vorne), 10 Megapixel, AF (hinten)

Betriebssystem: Windows 11 Home

Akku: Li-Ionen, 13 h Laufzeit

Abmessungen: 287 x 208 x 7,3 mm

Gewicht: 774 g

Ein Eindruck zum Surface Pro X in unserem Video-Hands-On:

Und das Typecover?

Wichtig: Bei diesem Angebot ist das Typecover noch nicht dabei. Das fungiert einerseits als Schutz für den Tablet-Teil, andererseits als Tastatur mit integriertem Touchpad. Das Typecover ist fast schon Pflicht, wenn man sein Surface Pro X professionell einsetzen will. Ein passendes Typecover gibt es ab 131 Euro inklusive Versand (Angebot bei Notebooksbilliger ansehen).

