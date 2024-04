Musik zum Lernen: Die perfekten Songs als Lernbegleitung

Die nächste Klausur oder Prüfung steht an, oder ihr wollt eine neue Sprache lernen. Ganz ohne Musik kann eine lange Lernsession langweilig werden, doch welche ist die beste Musik zum Lernen?

Musik kann euch dabei helfen, eure Konzentration beim Lernen aufrechtzuerhalten. Auch kann das richtige Lied oder die passende Playlist gegen Langeweile helfen. Doch nicht jede Art von Musik hilft euch beim Lernen. Songs mit Text können euch schnell ablenken und euren Fokus auf das Gesungene richten, statt eurem Lernmaterial.

Zahlreiche Studien haben bereits den Effekt von Musik beim Lernen untersucht. In einem Interview mit Uni Cross sagt Prof. Dr. Georg Brunner dazu:

90 Prozent der Befragten gaben an, regelmäßig Musik zum Lernen zu hören. Und die Studie kommt natürlich ebenfalls zu dem Ergebnis, dass Musik durchaus die Motivation zu lernen und damit die Leistung erhöhen kann. Was man aber berücksichtigen muss ist, dass es hierbei aber stark auf die Musikauswahl ankommt.

Aber welche Musik ist denn nun die richtige zum Lernen? Die Antwort darauf ist auf der einen Seite ganz individuell von euch und eurem Geschmack abhängig, es gibt jedoch ein paar Eigenschaften, die die Musik haben muss, um euren Lernprozess zu erleichtern.

Der Hauptpunkt dabei ist, dass die gewählte Musik eine stressreduzierende Wirkung haben muss. Welches Genre das bei euch wäre, müsst ihr selbst herausfinden, doch es gibt einige Arten von Musik, die in der Regel zu dieser Wirkung beitragen. Im Folgenden findet ihr die verschiedenen Optionen.

Auch eine Noise-Cancelling-Funktion bei Kopfhörern, kann euch dabei helfen die Konzentration beim Lernen zu behalten:

Klassische Musik zum lernen

Bereits in den 90ern kam der Begriff „Mozart-Effekt“ auf. Dieser besagt, dass beim Hören von klassischer Musik, in diesem Fall Mozart, Aufgaben und Probleme effizienter gelöst werden können. Mittlerweile ist die Theorie, dass klassische Musik einen Intelligenter macht, widerlegt worden – dass die Musik jedoch einen positiven Effekt auf den Lernprozess hat, besteht weiterhin.

Wollt ihr es mal mit klassischer Musik zum lernen probieren, haben wir ein paar Vorschläge für euch:

Gymnopédie Nr. 1 – Erik Satie

Etudes – Chopin

Klavierkonzert Nr. 23 – Mozart

Etudes – Debussy

I Giorni – Einaudi

Mondscheinsonate Nr. 1 – Beethoven

Musik zum Lernen aus Skyrim, Animal Crossing und Co.

Auch in Videospielen hat Musik eine riesige Rolle und vor allem auch eine wichtige Aufgabe. In Open-World-Spielen, in denen der Spieler dazu ermutigt wird, alleine zu erkunden und eigenständig Aufgaben zu finden und diesen nachzugehen, ist die passende Musik ein integraler Bestandteil.

Diese soll den Fokus schärfen, ohne dabei den Hörer zu langweilen. Eine gute Mischung für das Erkunden von Dungeons aber auch für das Lernen. Folgende Videospiel-Soundtracks eignen sich dafür besonders:

Stardew Valley

The Elder Scrolls V: Skyrim

The Witcher 3

Minecraft

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

LoFi-Musik zum Lernen

Euch ist bestimmt schon mal das „Lofi Girl“ auf YouTube begegnet. Ein animiertes Mädchen, die zu Lo-Fi-Hip-Hop stundenlang lernt. Die Videos, die meistens live sind, werden gerne als Hintergrundbegleitung für die nächste Lernsession verwendet:

Wie auch bei den vorherigen Vorschlägen, handelt es sich bei ihnen um Musik, die Stress reduzieren soll und den Fokus aufrecht erhält. Hierbei gibt es verschiedene Versionen von LoFi, die diverse Genren abdecken – es ist also für die meisten Geschmäcker etwas dabei.

