Solltet ihr aktuell auf der Suche nach einem neuen Gasgrill sein, der eine echte Besonderheit besitzt, dann könnt ihr euch ein Modell bei Netto anschauen. Im aktuellen Netto-Prospekt bin ich auf diesen Gasgrill gestoßen, den es an anderer Stelle aber deutlich günstiger gibt. Für mich kommt in diesem Gerät zusammen, was schon lange vereint gehört.

Landmann-Gasgrill mit Heißluftfritteuse

Ein Gasgrill an sich ist schon eine coole Sache, doch man kann auf diesem nicht immer alles zubereiten. Deswegen findet ihr bei vielen Modellen mittlerweile auch Kochfelder. Beim Landmann Fryton 4.1 cooK ist nicht nur ein Kochfeld neben dem großen 4-Brenner-Gasgrill vorhanden, sondern es ist auch eine 3,5-Liter-Heißluftfritteuse integriert. Kostet bei Netto im Onlineshop 650 Euro (bei Netto anschauen), über Amazon erhaltet ihr das gleiche Modell aber mit 560 Euro deutlich günstiger (bei Amazon anschauen).

LANDMANN Gasgrill FRYTON 4.1 cooK | Gasgrill mit Heißluftfritteuse | Grillen, heißluftfrittieren & k Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.06.2023 11:48 Uhr

Ich für meinen Teil finde die Idee genial. Denn entweder muss ich beim Grillen immer wieder in die Küche rennen, um dort die Pommes, Kartoffeln oder Kroketten in der Heißluftfritteuse zu checken, oder ich nehme das Teil mit in den Garten. Landmann hat hier einfach beide Geräte vereint und macht euch das Grillvergnügen noch etwas angenehmer.

Landmann hat eine Heißluftfritteuse in einen Gasgrill integriert. (Bildquelle: Landmann)

Die Heißluftfritteuse in dem Landmann-Gasgrill arbeitet im Übrigen nicht mit der Hitze der Gasbrenner, sondern wird elektrisch betrieben. Ihr müsst also eine Steckdose in der Nähe haben, um die Heißluftfritteuse im Gasgrill betreiben zu können. Dafür könnt ihr dann aber wirklich unbeschwert alles an einem Ort zubereiten.

Im Video könnt ihr euch den Landmann-Gasgrill im Detail anschauen:

Landmann Gasgrill Fryton 4.1 cooK vorgestellt

Was taugt die ungewöhnliche Kombination?

Es gibt zwar nicht viele Bewertungen zum Landmann-Gasgrill mit Heißluftfritteuse, doch dafür sehr positive. Auf Amazon gibt es 5 von 5 Sterne (bei Amazon anschauen). Die Käuferinnen und Käufer lieben die Kombination aus hochwertigem Gasgrill mit starken Brennern und der Heißluftfritteuse. Das Grillen ist damit viel angenehmer, da ihr nicht mehr so viel herumrennen müsst.