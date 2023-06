Wenn ihr euren eigenen Strom produzieren wollt, dann ist ein Balkonkraftwerk die perfekte Lösung für euch. Bei Netto gibt es solche Mini-Solaranlagen mit 600-Watt-Wechselrichtern als Komplett-Set aktuell zum Schnäppchenpreis. Neu mit dabei sind Sets, die ein Upgrade auf 800 Watt erlauben oder mehr Leistung bieten.

Balkonkraftwerke günstiger bei Netto

Originalartikel:

Bei Netto hat Juskys das bisherige 820-Watt-Balkonkraftwerk um einen neuen Wechselrichter erweitert, der von 600 auf 800 Watt per Software-Update aktualisiert werden kann. Ist wie das 800-Watt-Set, nur etwas leistungsstärker mit 820 Watt. Beide Modelle kosten mit 499,99 Euro gleich viel (bei Netto anschauen).

Juskys Balkonkraftwerk 600W Solaranlage Komplettset Photovoltaik Anlage steckerfertig - Verkauf nur Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.06.2023 11:30 Uhr

Ihr bekommt folgende Komponenten:

2 x RISEN Solar-Modul RSM40-8-410M

1 x DEYE Mikro-Wechselrichter SUN-M80G3-EU-Q0

1 x AC-Kabel

1 x Anleitung

Alternativ das Model mit 800-Watt-Solarzellen:

Juskys Balkonkraftwerk 600W Solaranlage Komplettset Photovoltaik steckerfertig Monokristallin Black Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.06.2023 13:10 Uhr

Ihr bekommt folgende Komponenten:

2 x RISEN Solar-Modul RSM40-8-400MB

1 x DEYE Mikro-Wechselrichter SUN-M80G3-EU-Q0

1 x AC-Kabel

1 x Anleitung

Zum Wechselrichter heißt es: „Der Wechselrichter ist von Werk her ausgangsseitig auf 600 W gedrosselt und kann per WLAN-Softwareupgrade auf 800 W max. Ausgangsleistung programmiert werden, sobald die neuen gesetzlichen Regelungen in Kraft getreten sind. Schreiben Sie dazu unserem Kundenservice einfach eine E-Mail mit der Seriennummer des Wechselrichters.“

Das ist extrem praktisch, denn ihr könnt damit jetzt schon ein Upgrade-fähiges 600-Watt-Set kaufen, das ihr später auf 800 Watt aktualisieren lassen könnt, wenn das in Deutschland möglich wird.

Nachfolgend die bisherigen Angebote:

Wer sich bisher noch kein Balkonkraftwerk angeschafft hat, sollte spätestens jetzt darüber nachdenken. Da die Umsatzsteuer auf Solaranlagen 2023 abgeschafft wurde, sind die Preise erheblich gefallen. Zudem zeigen immer mehr Händler Interesse am Verkauf solcher Komplett-Sets. Netto ist auf den Zug aufgesprungen und hat mit den Balkonkraftwerken von Juskys, Vale und Veska interessante Angebote geschnürt. Für nur 499,99 Euro bekommt ihr jeweils ein Set aus zwei Solarzellen, dem Mikrowechselrichter, einem Kabel und den nötigen Kappen (bei Netto anschauen). Es fallen zusätzlich noch Versandkosten an.

VALE Balkonkraftwerk MiniPV 600-DY-N Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.06.2023 11:49 Uhr

Balkonkraftwerk 830 W / 600 W Photovoltaik Solaranlage Steckerfertig Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.06.2023 12:18 Uhr

Netto hat in der Vergangenheit verschiedene Balkonkraftwerke angeboten, die teilweise schnell ausverkauft waren oder hohe Lieferzeiten besitzen. Der Preis von deutlich unter 600 Euro für die Sets ist gut, zumal ihr einen 600-Watt-Wechselrichter mit WLAN bekommt, über den ihr die Daten direkt auslesen könnt. Die Solarzellen besitzen viel Leistung und sind mit über 800 Watt auch fit für die Zukunft. Ein NA-Schutz ist verbaut. Ihr dürftet also keine Probleme bei der Anmeldung bekommen.

Es handelt sich dabei um zuverlässige Händler, die ihre Balkonkraftwerke über Netto verkaufen. Zwei meiner Nachbarn haben dort zugeschlagen und sind absolut zufrieden. Ich kann die Sets also empfehlen.

Was ihr über Balkonkraftwerke wissen müsst:

Was ihr nicht vergessen dürft

Wenn ihr euch so ein Set bei Netto oder anderen Händlern kauft, dann bekommt ihr wirklich nur die zwei Solarzellen, den Wechselrichter, Kabel und Kappen. Ihr braucht noch eine Halterung und müsst die Anlage anmelden, damit alles legal ist. Wie das funktioniert, habe ich in diesem Artikel zusammengefasst.