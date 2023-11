Netto verkauft professionellen Werkstattwagen von Scheppach zum Wahnsinnspreis

Sucht ihr eine sinnvolle Ergänzung für eure Werkstatt? Dann könnte dieses Sonderangebot bei Netto genau das Richtige für euch sein. Dort gibt es derzeit einen Werkzeugwagen der Marke Scheppach zu einem sehr günstigen Preis, der mit vielen nützlichen Funktionen ausgestattet ist und Hobbyhandwerker begeistern wird. Wir haben uns die Details genauer angeschaut und möchten euch erklären, warum es sich lohnt, hier zuzuschlagen.

Netto: 70-teiliger Werkstattwagen viel günstiger

Ein Werkstattwagen ist sozusagen das mobile Hauptquartier für euer Werkzeug. Dank seiner Rollen ist er besonders flexibel und kann überall zum Einsatz kommen. Das Modell „TW1100“ der Marke Scheppach bietet Platz für ein großzügiges Ensemble von Werkzeugstücken. Mit dem enthaltenen 70-teiligem Werkzeugset bekommt ihr einen ordentlich sortierten und leicht zugänglichen Bestand an allem, was ihr für eure Arbeiten benötigt. Aktuell lockt Netto mit einem unschlagbaren Angebot für das Modell: Statt 699 Euro UVP kostet der Werkstattwagen inklusive aller Werkzeuge kostet nur noch 377,94 Euro inklusive Versand (Angebot bei Netto ansehen). Im Preisvergleich fallen mindestens 399 Euro dafür an, somit bekommt ihr hier einen guten Deal.

Scheppach Werkstattwagen TW1100 Statt 699 Euro UVP: Abschließbarer Werkzeugwagen mit 4 Rollen, 7 Schubladen und 70-teiligem Werkzeugset. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.11.2023 12:09 Uhr

Scheppach Werkstattwagen: Das ist drin

Mit sieben komplett ausziehbaren Schubladen ausgestattet, dient dieser Wagen nicht nur als Aufbewahrungsort, sondern kommt zudem mit einem umfassenden Werkzeugset daher. Jede der Schubladen lässt sich ohne Probleme ganz herausziehen und zuverlässig verschließen, gewährleistend, dass euer Werkzeug nicht nur sicher gelagert, sondern auch umgehend einsatzbereit ist.

Dank seiner Tragfähigkeit von 450 Kilogramm stellt er zudem ausreichend Raum zur Verfügung, um auch euer übriges Werkzeug mühelos zu verstauen. Durch seine leichtgängigen Räder verspricht er eine herausragende Flexibilität und ist jederzeit überall einsatzbereit. Zusätzlich sorgt die Sperrfunktion für einen standfesten und sicheren Stand beim Abstellen. Ein zentraler Verschluss sorgt dafür, dass eure Werkzeuge sicher aufbewahrt sind, wenn ihr sie gerade nicht benötigt. Trotz seines Gewichts von 58,5 Kilogramm garantiert die robuste Metallstruktur des Wagens eine gute Stabilität und Langlebigkeit.

Ein weiteres Highlight ist die große Arbeitsplatte oben auf dem Wagen, die euch zusätzlichen Platz zum Arbeiten und Abstellen von Materialien bietet. Ihr könnt sie sogar als temporäre Werkbank nutzen, wenn ihr mal schnell etwas erledigen müsst. Das beigefügte Werkzeugset erweist sich als echte Fundgrube für jeden Heimwerker-Fan: Es reicht von einem Kunststoffhammer über neun Gabelringschlüssel und sechs Schlitzschraubendreher bis zu einem Phasenprüfer und einem Satz von vier Sicherungszangen, ergänzt durch eine Rohrzange. Ferner umfasst es zwei umschaltbare Ratschen mit variablen Stecknussaufsätzen, eine Universalverbindung, passende Verlängerungen, einen Satz Inbusschlüssel und weitere Aufbewahrungslösungen.

Darum lohnt sich der Deal

Passionierten Heimwerkern bietet dieser Werkstattwagen eine umfangreiche Ausrüstung mit extrem gutem Preis-Leistungs-Verhältnis. Bei Netto spart ihr momentan reichlich im Vergleich zum nächstbesten Anbieter und sichert euch den Werkstattwagen zum absoluten Schnäppchenpreis. Aber Achtung: Das Angebot gilt nur, solange der Vorrat reicht.

Scheppach Werkstattwagen TW1100 jetzt ab 374,99 € bei Netto Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.11.2023 12:09 Uhr

Euch reicht auch eine kleine Auswahl an Werkzeug? Dann hat Aldi die passende Werkzeugbox mit 155 Teilen für euch im Angebot:

